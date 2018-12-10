Лукашенко поблагодарил Минспорт России за снятие статуса легионеров с белорусских хоккеистов

Александр Лукашенко считает справедливым снятие с белорусских хоккеистов, выступающих в составе российских клубов, статуса легионеров. Об этом он заявил во вторник, встречаясь с министром спорта РФ Павлом Колобковым, сообщает ТАСС .



Фото: president.gov.by

— Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но думаю, что надо двигаться и по другим видам спорта, — отметил Лукашенко.

— Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаем для россиян, — сказал президент Беларуси. Он заявил, что «белорусские спортсмены в последнее время, может с новым министром, стали менее конкурентоспособны на международной арене в том числе, с россиянами».

— Смотрю, что вы молодцы, по-русски, зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта, — сказал Лукашенко.

Глава Беларуси сообщил, что в отсутствие белорусских атлетов на каких-либо соревнованиях болеет за россиян.

— Хочу, чтобы у нас складывались добрые взаимоотношения. Нам помощь нужна будет перед Олимпиадой (Токио-2020), особенно по базам, — отметил Лукашенко.

— Если что-то надо россиянам, то у нас никогда не было вопросов и препятствий, — сказал президент Беларуси.

Глава Минспорта РФ подтвердил, что во вторник в Минске между спортивными ведомствами двух государств будет подписана двухлетняя программа сотрудничества.

— Наши отношения динамично развиваются, потому что у нас одни и те же традиции, один и тот же опыт, — отметил российский министр.