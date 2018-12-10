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Лукашенко поблагодарил Минспорт России за снятие статуса легионеров с белорусских хоккеистов
Александр Лукашенко считает справедливым снятие с белорусских хоккеистов, выступающих в составе российских клубов, статуса легионеров. Об этом он заявил во вторник, встречаясь с министром спорта РФ Павлом Колобковым, сообщает
— Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но думаю, что надо двигаться и по другим видам спорта, — отметил Лукашенко.
— Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаем для россиян, — сказал президент Беларуси. Он заявил, что «белорусские спортсмены в последнее время, может с новым министром, стали менее конкурентоспособны на международной арене в том числе, с россиянами».
— Смотрю, что вы молодцы, по-русски, зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта, — сказал Лукашенко.
Глава Беларуси сообщил, что в отсутствие белорусских атлетов на каких-либо соревнованиях болеет за россиян.
— Хочу, чтобы у нас складывались добрые взаимоотношения. Нам помощь нужна будет перед Олимпиадой (Токио-2020), особенно по базам, — отметил Лукашенко.
— Если что-то надо россиянам, то у нас никогда не было вопросов и препятствий, — сказал президент Беларуси.
Глава Минспорта РФ подтвердил, что во вторник в Минске между спортивными ведомствами двух государств будет подписана двухлетняя программа сотрудничества.
— Наши отношения динамично развиваются, потому что у нас одни и те же традиции, один и тот же опыт, — отметил российский министр.
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Глава Минспорта РФ подтвердил, что во вторник в Минске между спортивными ведомствами двух государств будет подписана двухлетняя программа сотрудничества.
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