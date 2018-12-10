Выставка-сенсация: в Минске показали коллекцию «царицы русской песни» Руслановой

В Беларуси открылась выставка картин из собрания Лидии Руслановой. Работы Брюллова, Шишкина, Перова – всего 39 шедевров, которые «царица русской песни» в 1950-х передала Национальному художественному музею в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ее голос до сих пор звучит на старых советских пластинках. Всенародная слава и головокружительный успех. Лидия Русланова вошла в историю как исполнительница народных песен. Факт, что певица была и крупным коллекционером русской живописи, для многих посетителей выставки стал сюрпризом.

«Когда она начала покупать первые картины, она поняла, что они ее вдохновляют. Недаром она сказала: «об этих малявинских бабах я пою». Что ее вдохновляют русские пейзажи», – говорит ведущий научный сотрудник музея Надежда Усова.

Полотна Русланова приобретала у антикваров Москвы и Ленинграда – работы Маковского , Шишкина, Поленова. Когда в 1948 году певицу отправили в ГУЛАГ, арестовали и коллекцию – 132 картины. Большую часть отправили в Третьяковскую галерею, остальные разлетелись по разным музеям. И только после амнистии 1953 года шедевры возвратились к хозяйке.

Лучшие образцы русской школы живописи – полотна Айвазовского, Верещагина, Репина – Лидия Русланова передала в Национальный художественный музей Беларуси еще при жизни. В общей сложности здесь находятся 39 картин из коллекции «царицы русской народной песни».

Большая часть картин из собрания Руслановой в постоянной экспозиции минского музея. Однако некоторые полотна впервые покинули запасники. Недавно отреставрированный «Сбор на охоту» Рудольфа Френца – единственная в стране картина мастера батальной живописи. Произведение было в коллекции императора Александра III. Благодаря Руслановой сейчас этим и другими шедеврами могут любоваться и белорусы.

«В годы моей молодости были ее пластинки дома. То, что у нее было много картин, тоже слышала. И то, что часть картин из коллекции попала в наш национальный музей, это большое счастье для всей республики», – говорит жительница Минска Светлана Федюнина.

Экспозиция проработает три месяца. В Минске эту выставку искусствоведы называют сенсацией. Вместе со знаменитыми полотнами здесь и совсем неизвестные, авторство которых удалось установить недавно.

В Беларуси находится треть коллекции Лидии Руслановой. Помимо главного художественного музея страны полотна хранятся в Пинске и Витебске.