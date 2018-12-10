Парящие натяжные потолки: мир дизайна захватил новый тренд

Одним из интересных решений, позволяющих объединить технологию натяжных потолков и возможности подсветки, является «парящий свет». Соответствующая оригинальная разработка представлена в ассортименте компании Ferico.

Парящие контурные натяжные 3D-потолки - это действительно интересный вариант как для спальни, так и для зала или детской комнаты. Специально разработанный профиль со светодиодной лентой, установленной под углом к полотну, позволяет создать эффект объема. Потолок «парит» над комнатой, что визуально расширяет пространство, делает его более воздушным. Кроме того, такая технология дает возможность максимально сохранить высоту помещения, избежать образования щелей, а также комбинировать подсветку с любыми другими видами освещения.

Заказывая натяжные потолки ФЕРИКО в Минске и Витебске, покупатель получает экономичный и безопасный источник света, который можно регулировать по своему усмотрению. Такой вариант оформления выглядит нестандартно и позволяет добиться отличного декоративного эффекта. Компания FERICO.by предлагает множество готовых решений с применением контурных 3D-потолков. Однако штатные дизайнеры могут разработать и совершенно уникальный проект, в зависимости от пожеланий конкретного заказчика. При этом еще до производства заказчикам предлагают совершенно бесплатно 3D-визуализацию выбранного варианта.

Клиентам предоставляется бесплатная услуга замера, профессиональный монтаж и 10-летняя гарантия на продукцию. Кроме того, специалисты компании предоставляют сервисное обслуживание в процессе эксплуатации натяжных потолков Ферико. При необходимости мастера с удовольствием предоставят своевременную и квалифицированную помощь в решении возникших проблем с конструкцией.

Собственное производство позволяет компании предлагать клиентам огромный ассортимент различных дизайнерских решений. При этом отсутствие посредников дает возможность проводить вполне демократичную ценовую политику. Материалы и готовая продукция проходят сертификацию на всех этапах производства, что гарантирует надежность натяжных потолков на протяжении всего срока службы.

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