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В Минске назвали победительниц проекта «Гранты 2.0» от Активиа

11.12.2018 12:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске назвали победительниц проекта «Гранты 2.0» от Активиа
Фото из открытых источников

Проекту «Гранты» от Активиа всего два года, и что символично, количество заявок стало вдвое больше, в сравнении с прошлым годом. В этом году в семи номинациях представили свои проекты более тысячи активных женщин со всей Беларуси. Все заявки были рассмотрены жюри по критериям новизна, продуманность идеи и уровень компетенций в профессиональной сфере. На основании этой оценки был сформирован рейтинг проектов, организовано открытое голосование, а авторы лидирующих проектов боролись за право на грант, презентую свои проекты перед членами жюри.

7 победительниц в сфере искусство, ИТ, социальные проекты, медиа, активная жизнь, урбанистика, бизнес получили по 5500 белорусских рублей на реализацию своих идей.

Разнообразие идей, энтузиазм участниц был отмечен как организаторами конкурса, так и менторами. Среди представленных много проектов были отмечены членами жюри, как перспективные направления, в реализации которых им готовы помогать менторы, даже если они не станут победителями.

Так какие же проекты будут реализованы в скором будущем? В деревне Серафимово очистят пруд и благоустроят территорию. В социальной сфере появится навигатор усыновления. Витебск ждет танго-марафон. В сети появится портал взаимопомощи онкобольным – Onco.by. На полках магазинов появятся продукты из облепихи. Зрители увидят моноспектакль «Ты всегда будешь моей деткой» о жизни женщины в разных ее проявлениях. WeekMenu поможет спланировать недельный рацион.

Мы задали несколько вопросов победительницам в номинациях урбанистика, искусство, активная жизнь.

Алина Александровна Бардашун и проект по улучшению общественного пространства в д.Серафимово:

- Мой проект по организации общественного пространства в деревне Серафимово. Хочу очистить от хмызняка пруды, благоустроить территориию, построить скамейки, спуски к воде, детскую площадку, чтобы сделать хоть одно приличное место на всю деревню, где люди могли бы встречаться, общаться, дети могли бы играть. Возможно мы будем проводить там праздники в преддверии нового года.

- Мы это кто? Расскажите о своей команде.

- Я мало кому рассказывала об участии в проекте, но кому рассказала, тот сразу ответил: «Я в деле!». Я буду резать доски, я буду красить». Сейчас –это человек шесть, но мне кажется многие присоединяться.

Оксана Васильевна Гайко, постановка “Ты всегда будешь деткой”:

- Это очень личный проект, и затрагивает темы, о которых я давно хотела сказать. Они очень женские: материнство, насилие, жизнь в браке, развод. Это мой опыт. Когда я рассказываю о спектакле другим женщинам, вижу как горят глаза, они с удовольствием придут на спектакль, чтобы найти подтверждение их чувствам и мыслям. Это важно для всех нас.

Татьяна Игоревна Пилецкая и ее танго-марафон в Витебске:

- Витебск ждет новое масштабное событие? Когда планируете реализовать проект?

-  Главное, чтобы это не совпало с другими танго-марафонами в Беларуси. Возможно приурочим ко дню рождения школы, в июне нам будет два года! Либо весной, потому что регистрация начинается за несколько месяцев, чтобы собрать большое количество участников. Посмотреть на других звезд здорово, но почувствовать себя звездами – такого нашему городу не хватает!

Остается пожелать удачи победительницам в реализации их идей. А подробнее о других инициативах и участницах на сайте activia.by

 
Теги: Витебск
 
 
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Более тысячи заявок, 21 проект в полуфинале и 7 финалисток – в Минске назвали победительниц проекта «Гранты 2.0» от Активиа.
 
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