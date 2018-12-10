В Жлобине на 2019 год запланировано строительство двух домов

На 2019 год запланировано строительство двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне №22.

Квартиры в них могут приобрести желающие за собственные средства либо с привлечением кредитов банков. Заказчиком строительства одного из домов будет выступать БМЗ.

Работники предприятия по данному вопросу должны обращаться в жилищный отдел завода (4-30-29).

По вопросу приобретения жилья в другом доме – в УКС Жлобинского района (2-26-64).





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