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В Жлобине на 2019 год запланировано строительство двух домов
11.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На 2019 год запланировано строительство двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне №22.
Квартиры в них могут приобрести желающие за собственные средства либо с привлечением кредитов банков. Заказчиком строительства одного из домов будет выступать БМЗ.
Работники предприятия по данному вопросу должны обращаться в жилищный отдел завода (4-30-29).
По вопросу приобретения жилья в другом доме – в УКС Жлобинского района (2-26-64).
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На 2019 год запланировано строительство двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне №22. Квартиры в них могут приобрести желающие за собственные...
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