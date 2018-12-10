Швея с дипломом строителя: как жительница Слуцка с госпомощью открыла свое ателье





Регина Колмакова родом из Слуцка, сейчас ей чуть за тридцать. Сегодня она — владелица швейной мастерской в центре родного города и мама двоих прекрасных детей: семилетнего Леши и Линары, малышки четырех лет. А ведь еще недавно жизнь ее складывалась совсем в ином ключе.

Красиво шить не запретишь

Каждый день Регина крутится, как шустрая белочка. А по-другому никак. Утром отводит старшего в школу, а младшую в садик — и бегом на работу. В силу некоторых жизненных обстоятельств она с недавних пор стала самостоятельной мамой. Родители живут далековато, а с мужем семейная гармония долго не продлилась. Но атмосфера на ее работе заряжает, швейная машинка стучит, не простаивает… Регина отвечает на мои вопросы и продолжает работать. Старается не подводить клиентов. Кому-то с наступлением зимы надо шубу подшить, кому-то установить новую добротную молнию в пуховик… А встречаются и весьма оригинальные заказы. Например, недавно довелось шить модную куртку-косуху.

Заходишь в ателье, и сразу бросается в глаза приятная аккуратность на скромных 12 «квадратах». Сразу видно, что дело, открытое здесь год назад, Регине по душе. Она, как маленький принц Экзюпери, переживает за порядок на своей маленькой планете, любит, чтобы все было на своем месте и радовало посетителя. Жизненный опыт энергичной Регины, как клубок, наматывался разнообразными нитями, а потом размотался в сторону этого творческого швейного дела.

— Хотела стать после школы юристом, инженером-программистом, строителем... Поступала в разные годы в столичные и областные вузы, но не хватало совсем чуть-чуть — каких-то полбалла. Обидно было, потому что я упрямая: дала себе установку — учиться на бюджетном отделении. Как абитуриентке мне не удавалось пробить эту стену лет шесть. Мама в какой-то момент меня остановила в поступлениях, отправив получать реальную специальность — «Закройщик-портной» в колледж под Копылем. За это ей отдельное большое спасибо. Окончила его в 2003-м, в том же году поступила в Витебский индустриально-педагогический колледж на отделение «Конструирование и технология швейных изделий», но по семейным обстоятельствам оставила учебу в 2005 году.

Позже Регина решила задуманное все равно совершить: получила в 2013 году диплом Белорусско-Российского университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Вышла замуж, родила. Было непросто. И с работой, да и в отношениях… Каждая молодая мама знает, каково после декретного отпуска входить в социум, рабочее русло, поднимать двоих детей. Получилось, что пришлось барахтаться, как лягушка в ступе, да только уже без мужского плеча.

— Город наш небольшой, а вакансии, которые реально подходят матери с детьми, разнообразием не отличаются. В строительстве предлагали ненормированный рабочий день, кроме того, был минус — удаленность разных объектов, поэтому идея быть прорабом на стройке отпала сама собой. С материнством, согласитесь, несовместимые вещи. Бабушек на подхвате нет, надеяться надо только на свои силы! Так я и пришла к этому скромному бизнесу, нужному мне и людям…

Все идет по плану

Чтобы стать ИП, Регине прежде нужно было доказать, что может этим заниматься на профессиональном уровне. Как безработная она обратилась в отдел содействия занятости, написала бизнес-план, и ей выделили субсидию в 3000 рублей под разработанный проект ателье. Естественно, нужно было подтвердить свои навыки документом об образовании, найти площадь под мастерскую в удобном месте, закупить оборудование и принадлежности, чтобы начать зарабатывать. А еще — запустить рекламу.

— Заметила через год, что уже начало работать сарафанное радио. Есть постоянные клиенты, но все равно использую все известные маркетинговые ходы в работе. Присутствую во всех соцсетях, делаю визитки и обновляю объявления в интернете. По городу расставлены мои штендеры. Начинала ведь без наработанной базы. Преимущества у частного портного и его ателье есть: небольшая площадь, индивидуальный подход и мобильность в подходе к людям. В моей работе мне нравится все! То, что работаю не по найму, каждый день общаюсь с разными заказчиками, также могу шить дома и, главное, быть ближе к своим детям.

Одежда, изготовленная по индивидуальному заказу, нынче редкость. Многие одеваются, ориентируясь на китайский масс-маркет. Поэтому закономерен вопрос: не уничтожит ли наше тотальное потребительство частные швейные студии?

— Подобные ателье есть в любой стране мира, — говорит Регина. — Какая бы ни была дешевая вещь, если есть возможность ее починить, люди будут это делать — это аксиома. Кто-то ремонтирует, кто-то шьет для себя и даже для питомцев. У меня есть, кстати, услуга пошива одежды и аксессуаров для собак. Я стремлюсь к клиентоориентированности во всем.

Вложений немало

Кажется, на первый взгляд, сколько тех денег надо на булавки и нитки с иголкой. На что потратила Регина средства — дотируемые и личные? На оборудование (швейная профессиональная машинка, функциональный утюг, необходимые расходники для покроя и шитья) ушло около 4000 рублей, из которых 3000 — государственная субсидия. Еще около 1500 рублей — средства на более эффективную рекламу. Текущие расходы (аренда, налоги, ФСЗН, амортизация, коммунально-эксплуатационные платежи и интернет) составляют около 500 рублей ежемесячно. Средняя выручка в месяц — около 1000 рублей. Заказы у клиентов ателье самые разные: сумма чека колеблется от 5 до 250 рублей.

Подумалось, все, что ни делается, все к лучшему. Не побоялась одна с детьми начать свое дело. На бюджет в вуз поступить не удалось, но она все равно достигла цели — стала профессионалом своего дела, освоив заодно и право, и экономику, и психологию. Диплом инженера-строителя напрасно на полке не лежит. Его хозяйка теперь знает толк абсолютно во всех ремонтах, но лучше всего — в ремонте одежды.