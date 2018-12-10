Больше 700 килограммов наркотиков и психотропов изъято в Беларуси с начала года

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Наиболее распространенными стали гашиш, марихуана и маковая соломка. Среди психотропов лидируют альфа-PVP и амфетамин.

По информации главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, с начала года общий объем изъятых наркотических средств составил свыше 675 кг наркотических стредств и еще 35 кг психотропных веществ.

Чаще всего оперативники изымали гашиш (более 360 кг), марихуану (260 кг) и маковую соломку (более 50 кг).

Среди психотропных веществ в списке изъятого лидируют альфа-PVP (более 15 кг) и амфетамин (около 4 кг).

Пресечена работа шести подпольных нарколабораторий. Выявлено 39 помещений, оборудованных для выращивания наркосодержащих растений.

Кроме того, за 11 месяцев изъято 257 кг семян мака и 865 кг некурительного табачного изделия «насвай».