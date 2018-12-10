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«Папа Джонс» открывается в регионах Беларуси: четыре города получат свои пиццерии

11.12.2018 13:23 — Разное | Tut.by  
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Сеть пиццерий «Папа Джонс» открывается в регионах. Четыре заведения начнут работу уже в этом месяце.

19 декабря в Витебске, на ул. Белобородова, 2 (в гипермаркете ГИППО), откроется двенадцатая по счету пиццерия «Папа Джонс» в Беларуси. Ресторан станет первым не столичным заведением сети.


Кроме того, рестораны откроются в Могилеве (по адресу: ул. Буденного, 13), Гомеле (по адресу: ул. Косарева, 18 в гипермаркете ГИППО) и Гродно (по адресу: ул. К. Маркса, 24). Пиццерии будут работать и на доставку до 23.00.

В каждом из новых ресторанов будут готовить почти 30 видов пиццы: от фирменной «Супер Папа» с тремя видами мяса до классической «Пепперони». К пиццам предлагаются два вида теста: традиционное и тонкое, возможность добавить сырный борт или овощные, мясные ингредиенты, собрав пиццу по своему вкусу. Из других блюд представлены салаты, закуски, десерты и напитки.

Оформить пиццу «Папа Джонс» на доставку можно на сайте, в мобильном приложении или по телефону 7779.


Напоминаем, что первый ресторан «Папа Джонс» в Беларуси открылся 2 апреля 2015 года на одной из центральных улицах Минска — Немиге. За три с половиной года сеть пиццерий в Минске выросла до 11 ресторанов.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В каждом из новых ресторанов будут готовить почти 30 видов пиццы.
 
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