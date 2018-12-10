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Сказки оживают: в новогодние праздники Алиса возвращается

11.12.2018 13:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Сказки оживают: в новогодние праздники Алиса возвращается
Евроопт

Есть в году такой период, когда даже самые серьезные взрослые становятся детьми, верящими в чудо: речь, конечно же, о новогодних праздниках. В самое волшебное время года фантазировать – не запрещается, наоборот, это поощряется. Когда еще загадывать желания, как не в Новый год? Именно поэтому Алиса из сказок Льюиса Кэрролла возвращается в «Евроопт» и приглашает всех маленьких и взрослых покупателей в волшебный мир Зазеркалья.

С 10 декабря по 6 января абсолютно во всех магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка» включая расположенные в сельской местности, а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» в продаже будет доступна книга Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» с оживающими иллюстрациями художницы Евгении Гапчинской.

Книга с оживающими иллюстрациями – прекрасный волшебный новогодний подарок, который не просто займет достойное место на книжной полке. Читать, перечитывать, а главное – пересматривать фантастические сюжеты из Зазеркалья с удовольствием будут как взрослые, так и дети. Обэтом говорят многочисленные отзывы обладателей книги, реализованной в рамках прошедшей летом 2018 года акции «Алиса в «Евроопт».


Сказки оживают: в новогодние праздники Алиса возвращается
Фото: Евроопт

Вторая серия захватывающей сказки о приключениях Алисы включает в два раза больше оживающих картинок, обозначенных значком с бегущим кроликом. Посмотреть «мультик» на страницах книги можно с помощью бесплатного мобильного приложения WONDERLAND-AR. Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Скачайте его прямо сейчас и протестируйте, как оживают иллюстрации в книге. Это ли не волшебство?

Чтобы приобрести книгу «Алиса в Зазеркалье» по специальной цене 5,99 рубля, достаточно собрать 5 фишек, которые выдаются за каждые 10 рублей в чеке с применением дисконтной карты «Е-плюс» (за вычетом стоимости алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий) при покупке в любом магазине «Евроопт» или «Бруснiчка».

Покупателям онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» издание со скидкой будет предлагаться к приобретению за единовременную покупку от 50 рублей.

Кроме того, книгу «Алиса в Зазеркалье» с оживающими иллюстрациями можно будет приобрести в магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка» или заказать онлайн за 19,99 рубля – такова цена издания без специальной скидки.

Волшебство всего за 5,99 рубля – это реальность, которая доступна абсолютно всем покупателям магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка», включая сельские магазины сети, а также онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл».

 
 
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С 10 декабря по 6 января в сети «Евроторг» в продаже будет доступна вторая серия сказки с дополненной реальностью о приключениях Алисы
 
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