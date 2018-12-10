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Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о связи с Петросяном

11.12.2018 13:18 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена под ручку с юмористом Евгением Петросяном. Снимок произвел фурор среди пользователей Сети.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Евгением Петросяном на фоне украшенных к Новому году елок. "Вчера впервые принимала участие в культовом для российского телевидения мероприятии", – объявила счастливая Бузова.

"Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в "Голубом огоньке" в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию Такого от нас не ожидает никто 😜 Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь", – пообещала довольная Ольга.

В заключение Бузова обратилась с благодарностью к самому юмористу: "Спасибо Вам за Вас". Интересно, что престарелый артист и поющая ведущая показались пользователям Сети очень гармоничной парой. "Здорово 🙌 многие этого ждали . Тарасов со своей содержанкой с ума сойдут от зависти !!!!", "Ой, ой, ой какие вы красивые, новогодние! Просто сказка!❤💋🌺", "Это он из-за тебя развелся?😁😁", "Как всегда, кто хайпанул, тот и в трендах.... Ваганович теперь будет везде, как Бузова", – высказались подписчики.

Интересно, что Евгений Петросян в своем аккаунте тоже выложил фотографии с Ольгой Бузовой. "Надоели слухи! Публикую все как есть. Подробности – в новогоднюю ночь на канале "Россия 1". 📺 С наступающим, дорогие мои подписчики!" – объявил Петросян.

 
 
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Снимок произвел фурор среди пользователей Сети.
 
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