Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о связи с Петросяном



Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com

На своей официальной страничке в социальной сети Instagramопубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе сна фоне украшенных к Новому году елок.объявила счастливая Бузова.пообещала довольная Ольга.В заключение Бузова обратилась с благодарностью к самому юмористу:высказались подписчики.Интересно, что Евгений Петросян в своем аккаунте тоже выложил фотографии с Ольгой Бузовой.– объявил Петросян.