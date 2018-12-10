Глава Росгвардии оценил свою честь в $15 тысяч. Требует их с Навального

Об этомсообщил адвокат, представляющий интересы- сказал он.Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности.пояснил Горгадзе.Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей.- сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.