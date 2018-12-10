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Глава Росгвардии оценил свою честь в $15 тысяч. Требует их с Навального
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн российских рублей (это примерно $15 тысяч - прим. БП).
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"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", - сказал он.
Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности.
"В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе.
Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей.
"Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов", - сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.
Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею...
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