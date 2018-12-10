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Глава Росгвардии оценил свою честь в $15 тысяч. Требует их с Навального

11.12.2018 13:05 — Разное | UDF  
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн российских рублей (это примерно $15 тысяч - прим. БП).

Об этом ТАСС сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Виктора Золотова.

"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", - сказал он.

Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности.

"В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе.

Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей.

"Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов", - сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.

Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.

 
 
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею...
 
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