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Олег Гайдукевич рассказал о геях в милиции

11.12.2018 12:43 — Разное | UDF  
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Олег Гайдукевич. Фото Воли Офицеровой
Заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, бывший начальник Фрунзенского РУВД Минска Олег Гайдукевич рассказал в программе «Ток» о своем отношении к геям, а также высказал мнение о скандальном заявлении «они не пройдут!»

— Есть ли среди милиционеров геи?

— Есть, конечно. Когда я пришёл работать во Фрунзенский район, у нас было в одном из следственных подразделений дело, когда задержали следователя, имевшего даже связь с несовершеннолетним. То есть к уголовной ответственности был привлечён. Я вам скажу, что милиция такая же часть общества, как и мы с вами. Мы говорим о милиции, о спецслужбах, как будто там инопланетяне работают, космонавты, прилетают с другой планеты и устраиваются в милицию работать. Там работают такие же люди, как и мы с вами, которые выбрали эту профессию. Там есть все. Как вот, например, есть хороший журналист, а есть плохой журналист. Есть хороший рабочий на заводе, а есть вор и негодяй. Есть хороший милиционер, а есть мерзавец. Это такое же общество, как и любое другое.

— А гей это мерзавец?

— Гей не мерзавец. Какой гей мерзавец? Это я привёл пример, когда несовершеннолетний, когда педофилия, когда нарушение уголовного законодательства. В моей практике, чтобы гей у меня где-то офицер был, я не встречал. Не видел я.

— А если бы к вам на работу пришел устраиваться офицер и вы знали, что он гей. Не было ли бы это препятствием принять его на работу?

— А у нас нет в законодательстве такой дискриминации. Я считаю…

— В законодательстве нет. Меня интересует по факту.

— Если человек это не пропагандирует, не выпячивает это и не кричит об этом на каждом углу, потому что, на мой взгляд, личное дело каждого с кем он спит, где он спит, куда он ходит. Если это не нарушает законодательства, не вредит окружающим, то это личное дело, которое меня не касается. Я думаю, что нормальный человек не будет приходить и кричать об этом на каждом углу. Я же не прихожу на работу устраиваться: «Вы знаете, я люблю только блондинок. Или только брюнеток. Или мне нравятся женщины, которые имеют рыжий цвет волос и у них обязательно должна быть вот такая длина юбки». Если человек устраиваясь на работу об этом мне говорит — зачем? Я не могу понять. Для чего? Это дело личное каждого, его сексуальная жизнь.

— А зачем министерство выступает с заявлением «они не пройдут»?

— Я против этого заявления был. Я вам скажу сразу: я не понимаю это заявление, для чего оно было сделано.

— Я думаю это свидетельствует о высоком уровне гомофобии в центральном аппарате МВД.

— Они высказались за семейные ценности, я с этим согласен. Но моя позиция: чем больше мы об этом говорим, чем больше заявлений делаем, тем больше наоборот подымаем те вопросы, которые подымать у нас в стране не надо, потому что проблемы у нас нет. У нас нет пропаганды вот этих вопросов по телевидению. Я их не вижу. Я против пропаганды на государственном уровне. Я против пропаганды, если конкретно говорить.

— А в обществе вы вообще видите гей-пропаганду?

— Нет. Я её не вижу пропаганды этой.

 
Теги: Минск
 
 
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Олег Гайдукевич рассказал в программе "Ток" о своем отношении к геям.
 
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