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Лукашенко готовит шоу для российских журанлистов
Фото: pixabay.com
Белорусские власти организовали очередной пресс-тур для журналистов российских региональных и федеральных СМИ. Как пишет
Сам пресс-тур начался сегодня в Витебске. В программе визита россиян — ОАО "Нафтан" в Новополоцке, Минский завод колесных тягачей, холдинг "Амкодор", компания "Штадлер", Парк высоких технологий и другие предприятия.
Кроме того гостям расскажут о подготовке нашей страны к II Европейским играм. Они посетят "Минск-Арену", обновленный стадион "Динамо" и смогут пообщаться с руководителями спортивной отрасли.
Обычно завершением таких пресс-туров становится большая пресс-конференция Александра Лукашенко для российских гостей.
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В Минске высадится очередной десант российских журналистов.
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