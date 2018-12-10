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Лукашенко готовит шоу для российских журанлистов

11.12.2018 12:35 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
В Минске высадится очередной десант российских журналистов. Традиционно поездка по регионам закончится большой пресс-конференцией с Александром Лукашенко.

Белорусские власти организовали очередной пресс-тур для журналистов российских региональных и федеральных СМИ. Как пишет sb.by, на этот раз в нашу страну приехало около 100 журналистов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Смоленской, Псковской, Брянской областей и Приморского края.

Сам пресс-тур начался сегодня в Витебске. В программе визита россиян — ОАО "Нафтан" в Новополоцке, Минский завод колесных тягачей, холдинг "Амкодор", компания "Штадлер", Парк высоких технологий и другие предприятия.

Кроме того гостям расскажут о подготовке нашей страны к II Европейским играм. Они посетят "Минск-Арену", обновленный стадион "Динамо" и смогут пообщаться с руководителями спортивной отрасли.

Обычно завершением таких пресс-туров становится большая пресс-конференция Александра Лукашенко для российских гостей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Минске высадится очередной десант российских журналистов.
 
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