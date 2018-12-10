Новый образ Лукашенко: пацан с района



Фото: Delfi

Все они были в спортивных костюмах от фирмы Adidas.Граффити находится на той же стене, на которой изображены целующиеся президенты РФ и США— на входе в Старый город со стороны авто- и железнодорожный вокзалов.Художница изобразила президента Беларуси в вице пацана с района — сидящим на четвереньках, с сигаретой в левой руке и магнитофоном. Рядом с ним сидит Сталин с поднятой рукой и стоит Гитлер с фаст-фудом в руках.