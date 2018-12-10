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Новый образ Лукашенко: пацан с района
Фото: Delfi
Все они были в спортивных костюмах от фирмы Adidas.
Граффити находится на той же стене, на которой изображены целующиеся президенты РФ и США Дональд Трамп и Владимир Путин — на входе в Старый город со стороны авто- и железнодорожный вокзалов.
Художница изобразила президента Беларуси в вице пацана с района — сидящим на четвереньках, с сигаретой в левой руке и магнитофоном. Рядом с ним сидит Сталин с поднятой рукой и стоит Гитлер с фаст-фудом в руках.
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Рута Янкаускайте нарисовала граффити с изображением Александра Лукашенко, Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
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