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Инфляция не останавливается, цены ежемесячно растут
Иллюстративное фото
Правительство впредь надеется, что в этом году цены на продовольствие увеличится не более чем на 6%. Нацбанк считает, что инфляция по итогам года составит около 5,5%.
В течение ноября, по подсчетам Белстата, цены на товары и услуг выросли следующим образом:
Продовольственные товары – 1,2 %;
непродовольственные товары – 0,02 %;
услуги – подешевели на 0,04%.
В ноябре прошлого года цены выросли на 1,5 %.
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По информации Белстата, в ноябре потребительские цены выросли в Беларуси на 0,6%, а с начала года – на 4,8%.
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