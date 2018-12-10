Инфляция не останавливается, цены ежемесячно растут

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Правительство впредь надеется, что в этом году цены на продовольствие увеличится не более чем на 6%. Нацбанк считает, что инфляция по итогам года составит около 5,5%.В течение ноября, по подсчетам Белстата, цены на товары и услуг выросли следующим образом:Продовольственные товары – 1,2 %;непродовольственные товары – 0,02 %;услуги – подешевели на 0,04%.В ноябре прошлого года цены выросли на 1,5 %.