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ИПэшники требуют встречи с Лукашенко

11.12.2018 12:06 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Констанция Ждановская
Белорусские ИП будут добиваться встречи с Александром Лукашенко.

Такое заявление сделал глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, выступая на открытии форума предпринимателей в Минске. По его словам, следующий год может стать испытанием для предпринимателей, так как не исключены проверки из-за нового регулирующего законодательства ЕАЭС.

Шумченко добавил, что в 2019 году индивидуальные предприниматели, которые заняты в розничной торговле товарами легпрома, будут добиваться встречи с главой государства:

«Эта встреча должна быть, если президент хочет слышать свой народ. Вопрос о дальнейшей работе ИП — не экономический, а политический».


По словам Шумченко, «Перспектива» собрала свыше 6 600 подписей предпринимателей из 24 городов под обращением к президенту с просьбой встретиться и обсудить упрощение условий работы ИП. П

Подписи планируется передать в Администрацию Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские ИП будут добиваться встречи с Александром Лукашенко.
 
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