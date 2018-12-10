Доллар отскочил на старте торгов во вторник после вчерашнего снижения



Иллюстративное фото

По информации banki24.by на 10:09:Курс доллара вырос на 0,0085 рубля до 2,1298 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подешевел на 0,0116 рубля и оказался на минимуме за две недели.Курс евро упал на 0,0051 рубля до 2,4184 BYN/EUR.Курс российского рубля снизился на 0,0036 рубля до 3,2004 BYN/100 RUB, а вчера рубль РФ подскочил в цене сразу на 0,0146 рубля.