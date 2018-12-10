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До конца недели сохранятся туманы, снег и гололед

11.12.2018 13:12 — Разное | Интерфакс  
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12 декабря погодные условия Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная погода. В отдельных районах кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-востоку слабая метель. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная - в середине дня -2..+3°С. Атмосферное давление будет расти.

13 декабря преобладающее влияние на погоду будет оказывать фронтальный раздел, связанный с южным циклоном над Киевской областью. Ночью местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории, днем во многих районах республики пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная - днем -5..+1°С.

14 декабря республика останется в зоне фронтальной системы, теряющей активность. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, при прояснениях до -10°С, максимальная - днем 0..-6°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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12 декабря погодные условия Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку республики скажется влияние фронтального...
 
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