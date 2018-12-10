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ФПБ проверит, как организовано питание работников на предприятиях
Федерация профсоюзов Беларуси проведет проверку организации питания работников на предприятиях, сообщила пресс-служба ФПБ.
"Профсоюзные специалисты планируют посетить все предприятия и организации страны. Обратят внимание на качество предлагаемых в столовых блюд, соответствие объектов общепита санитарным нормам, оснащение их необходимым оборудованием", - говорится в сообщении на сайте федерации.
ФПБ намерена также проконтролировать стоимость обедов.
"Цены на горячее питание в столовых предприятий и организаций не должны расти. Человек должен иметь возможность позволить себе полноценный комплексный обед. И это не должно ударять по его бюджету. Поэтому во время мониторингов мы обратим внимание и на то, принимаются ли нанимателями меры по удешевлению стоимости питания для работников", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя ФПБ Елены Манкевич.
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Федерация профсоюзов Беларуси проведет проверку организации питания работников на предприятиях, сообщила пресс-служба ФПБ. "Профсоюзные специалисты планируют...
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