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Лукашенко предложил Москве снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта

11.12.2018 12:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает России снять ограничения  на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта и не считать их легионерами.

"Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но, я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта", - заявил А.Лукашенко на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Я как-то президенту (президенту России Владимиру Путину  - ИФ) говорил, что нам не надо бояться, что будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России", - добавил глава государства.

Как сообщалось, Минспорта РФ в ноябре предложило внести изменения в законодательство, согласно которым спортсмены из Беларуси не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по баскетболу, волейболу, регби и футболу.

Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии заявляла, что спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах ЕАЭС, и, соответственно, на них не должны распространяться количественные ограничения.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает России снять ограничения  на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта и не считать их...
 
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