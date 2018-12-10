Беларусь предотвратит выбросы в атмосферу более 5 млн тонн CO2 благодаря восстановлению болот

Восстановление деградированных и неэффективно осушенных болот позволит Беларуси предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности 5 419 756 тонн CO2-экв/20 лет, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" представители ПРООН.

Такое сокращение выбросов станет возможным благодаря двум экологическим проектам – "Ветландс" и "Торфяники-2" – с финансированием Глобального экологического фонда и реализацией ПРООН совместно с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

5-летний проект "Ветландс", стартовавший в этом году, позволит предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности 3 199 577 тонн CO2-экв/20 лет. Это будет достигнуто благодаря восстановлению 12 456 га деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников, предотвращению вырубки и снижению деградации лесов, экологической реабилитации выработанного торфяника Докудовское, управлению пастбищами на Туровском лугу и замещению ископаемых видов топлива возобновляемыми видами энергии из болотной растительной биомассы.

В рамках завершившегося в 2017 году проекта "Торфяники-2" выполнено повторное заболачивание неэффективно осушенных торфяников (3 384 га), экологическая реабилитации 4 верховых болот (11 257 га) и восстановление гидрологического режима заказника Ельня, что ведет к сокращению выбросов парниковых газов на 2 220 179 т СО2-экв/20 лет.

"Беларусь часто называют "легкими Европы", а ее водно-болотные угодья имеют международное значение. Начиная с 1999 года, ПРООН совместно с партнерами и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь помогла реализовать 6 крупномасштабных проектов в области устойчивого управления водно-болотными угодьями. То, что сегодня Беларусь принимает меры по восстановлению деградированных и неэффективно осушенных болот, имеет огромное значение и будет способствовать значительному сокращению выбросов в атмосферу диоксида углерода. От этого выиграет и Беларусь, и вся Европа", – прокомментировал Зак Тейлор, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Беларуси.

"Активное сотрудничество и совместные усилия всех партнеров на региональном, национальном и глобальном уровнях являются ключевым фактором для достижения устойчивости и эффективной борьбы с изменением климата. Сегодня Беларусь уже предпринимает конкретные меры по сокращению выбросов в атмосферу диоксида углерода. Мы выступаем за объединение всех стран, международных организаций, ученых и общественности в борьбе за достижение этой глобальной цели", – прокомментировал Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

В планах проекта "Ветландс" – разработка долгосрочного плана устойчивого использования всех 260 000 га торфяников, осушенных на всей территории страны для ведения лесного хозяйства. Будут определены устойчивые направления использования для каждого торфяника.

Реабилитация нарушенных болот поможет стабилизировать уровень грунтовых вод, предотвратить минерализацию торфа и высыхание почв и окажет положительное воздействие на реки и луга, прилегающие к проектным территориям.

Работы по повторному заболачиванию в рамках "Ветландс" будут вестись на четырех проектных территориях – нарушенные лесные болота Жада, Острово и Городок и выработанный торфяник Докудовское. Повторное заболачивание (экологическая реабилитация) – наиболее эффективный метод устойчивого использования нарушенных торфяников, разработанный и апробированный в рамках реализации предыдущих проектов международной технической помощи ПРООН-ГЭФ.

Проект "Ветландс" внесет вклад в усовершенствование природоохранного законодательства и способствует разработке министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды проекта закона "Об охране и использовании торфяников", не имеющего аналогов в Европе.

Нарушенные болота. Масштаб проблемы в Беларуси

Сегодня в Беларуси насчитывается около 260 000 га торфяников, осушенных гидролесомелиорацией. Увеличение площади нарушенных торфяников наносит значительный экологический ущерб окружающей среде.

Осушенные торфяники и нарушенные болота превращаются из поглотителей углерода в его источник. Это приводит к потере накопленного в почве углерода и снижению плодородия почв. Ежегодно белорусские торфяники, осушенные для ведения лесного хозяйства, выделяют в атмосферу 5–15 тонн СО2-экв/га/год.

В результате добычи торфа, осушения болот не пригодных для хозяйственного использования и интенсивного сельскохозяйственного освоения осушенных земель в Беларуси образовались значительные площади нарушенных торфяников, дальнейшее экономически эффективное использование которых нецелесообразно по различным причинам. Это и деградированные торфяные почвы, использовавшиеся ранее в сельском хозяйстве, и неэффективно используемые выбывшие из промышленной эксплуатации торфяные месторождения (143 300 га), а также 89 900 га естественных болот, на которых существенно нарушен гидрологический режим.

Нарушение естественного гидрологического режима этих болот ведет к снижению запасов воды, функций болот по ее очистке, нарушению гидрологического режима рек, приводит к торфяным и лесным пожарам.

Большие площади лесных торфяников, осушенных гидролесомелиоративными системами, потеряли свой производственный потенциал и уже не могут эффективно использоваться в лесном хозяйстве. Снижение уровня грунтовых вод на 0,5–0,7 м в результате осушения привело к обеднению биологического разнообразия.

На сегодняшний день Беларусь – один из мировых лидеров по восстановлению болот. В рамках проектов Международной технической помощи в Беларуси уже восстановлено 51 000 га неэффективно осушенных болот.