Срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел может быть увеличен до 30 дней

Министерство иностранных дел Беларуси предлагает увеличить срок пребывания иностранных граждан без регистрации в органах внутренних дел с 5 до 30 дней.

"Мы выступали и будем выступать за то, чтобы продлить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней. Эта проблема, о которой все говорят: можно находиться без регистрации 5 дней. Мы ее попытаемся сдвинуть хотя бы, может, на 15 дней", - цитирует госагентство БелТА заместителя начальника главного консульского управления - начальника управления анализа, планирования визовой и тарифной политики МИД Александра Ганевича.

В настоящее время иностранные граждане, планирующие находиться в Беларуси более 5 рабочих дней, должны зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране.

Как сообщалось, летом с аналогичной инициативой также выступило министерство внутренних дел, однако оно предлагало увеличить срок пребывания без регистрации до 10 дней. При этом в ведомстве отмечали, что в перспективе, возможно, необходимость регистрации вообще будет отменена.

Беларусь в июле текущего года увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в республике с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.