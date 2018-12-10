В Беларуси пытаются спасти редчайший вид сов

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) запускает кампанию по сбору средств на домики для редчайшего вида сов – сипух. Так АПБ надеется спасти вид от исчезновения.

В АПБ утверждают: в Беларуси осталась последняя пара сипух – на западе страны. Чтобы увеличить белорусскую популяцию, команда волонтеров под руководством Дениса Кителя изготовит и разместит 20 искусственных гнездовий в Малоритском, Брестском и Каменецком районах. Эти домики смогут занять молодые птицы как белорусского, так и польского происхождения.

Чтобы проект осуществился, нужно собрать Br1680. Сбор средств идет на площадке Улей. Тем, кто сделает пожертвование, АПБ предлагает приятные бонусы.



"Сипуха селится близко к человеку: в старых парках и строениях, например, на фермах. Но наши фермы строятся по иной технологии, чем западноевропейские, где сипух живет больше. У нас редко бывают чердачные этажи, где сипухи обычно и устраивают гнезда. Поэтому и нужны специальные домики-сипушатники", - рассказали в АПБ.

Кстати, в Голландии, Бельгии, Англии и Чехии доказано, что установка гнездовий влияет на увеличение численности сипух.

Сипухи – уникальные совы и могут иметь до пяти выводков в год, а в наших условиях – два. Гнездиться эти птицы начинают ранней весной. Значит, пора торопиться: если зимой изготовить и развесить домики, то есть надежда, что уже этой весной сипухи смогут праздновать новоселье!

"Одна последняя пара – это грань, которую мы не должны переступить. Потенциально в Беларуси могли бы жить сотни пар сипух. Выживет ли этот вид в нашей стране, зависит от каждого из нас. Подарите им дом!" – призывает директор АПБ Александр Винчевский.

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 - Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации "BirdLife International", в которую входят организации из 121 страны. АПБ - это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 130 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы.