Ипэшники собрали 6,6 тысяч подписей под обращением. Они требуют встречи с президентом

На последнем в этом году форуме предпринимателей собралось больше 230 ипэшников из 23 городов Беларуси. Бизнесмены недовольны условиями, в которых они вынуждены работать, с опаской смотрят на 2019-й год и требуют встречи с президентом − они собрали больше 6600 подписей под обращением к нему, пишет TUT.by.

На форуме были и «традиционные» чиновники, которые не первый раз приходят к предпринимателям, − представители Минэкономики, МАРТ, Госстандарта. Также на встречу приехали представители посольства России. А Минфин, МНС и Минтруда приглашение проигнорировали.

Немного статистики

В начале форуме Анатолий Шумченко, председатель общественного объединения «Перспектива», озвучил немного цифр касательно мелкорозничной торговли.

Число ИП мелкорозичной торговли с 2011 по 2017-й годы уменьшилось на 28% − это 27,8 тысячи человек;

По прогнозам Шумченко, в 2028 таких ИП вообще не будет;

Выручка предпринимателей в 2014-2016 годах снизились на 673 миллиона долларов;

Поступления в бюджет: 2011 год − 125 миллионов долларов, 2017 год − 69,4 миллиона;

Шумченко отмечает, что, несмотря на эти цифры, правительство не изменяет законодательство: «Напрашивается вывод об умышленных действиях, направленных на уничтожение данного сектора экономики. Поэтому предприниматели перестали верить пустым обещаниям и ждут реальных шагов от исполнительной власти».

Какие проблемы надо решить

ИП просят ввести мораторий на требование указа №222 предоставить весь пакет документов. Также они требуют разобраться с документооборотом в России − предприниматели не хотят нести ответственность по ввезённым до сегодня товарам из России и уплаченном по ним НДС в части предоставления документов. Проблема в различиях законов двух стран, из-за чего беларусы не могут предоставить некоторые требуемые документы. Шуменко считает, что эти вопросы сначала следует урегулировать на межгосударственном уровне.

Также ИП просят создать альтернативную систему налогообложения на основе патента на торговлю. Ещё преприниматели предлагают пересмотреть программу развития малого и среднего бизнеса и директиву №7 − там, как они утверждают, не соблюдены интересы ИП розничной торговли. Также ипэшники просят упростить их налоговое администрирование.

Чиновники, которые пришли на форум, были завалены вопросами, но далеко не на все смогли ответить. Директор Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок сказала, что «готова ответить на вопросы, которые лежат в рамках компетенции Министерства экономики. Остальные я готова записать, унести с собой и обсудить с органами госуправления, которые отвечают за то или иное направление. Но некоторые предложения никак не ложатся в рамки правового поля».

Азиатские магазины

Отдельно на форуме обсудили проблему азиатских магазинов. Сейчас их в Беларусио около 160, и по мониторингам почти в каждом есть системные нарушения либо их признаки: нарушения техрегламентов, законодательства о торговле и защите прав потребителей, кассовой дисциплины и так далее. Во время мониторинга размер фактической среднедневной выручки увеличивался от 2,5 до 12,8 раза. Проблема в том, что по 510-му указу проверяющие ведомства уже два года не могут брать образцы товара на исследование или требовать документы на товар.

МАРТ хотелпредложить изменить этот срок, чтобы быстро реагировать на нарушения в азитаксих магазинах. Но нужно решение президента. По словам начальникам аналитического управления МАРТ Павла Филиппова, предложение «об отмене двухлетнего моратория на проверки не поддержали. Одна из причин − отмена будет распространяться не только на азиатские магазины, но и на добросовестных продавцов». В ответ ипэшники ответили, что их и так постоянно проверяют. Филиппов отметил, что проверяли магазины с низкими ценами − и во всех нашли нарушения. В январе МАРТ внесёт предложения, исходя из результатов проверок.

Про 2019-й год

Анатолий Шумченко говорит, что 2019-й год может стать испытанием для предпринимателей. Дело в том, что скоро могут начаться проверки на соблюдение законодательства ЕАЭС: «Конечно, настроение у нас не новогоднее. Еще и по причине того, что торговля слабая, денег у людей мало». Организация «Перспектива» написала обращение к президенту с просьбой организовать встречу с ипэшниками. Под ним подпислось 6628 предпринимателей, из них лишь 1811 минских. ИП предлагают провести большой форум предпринимателей с участием президента.

Читайте по теме: ИП возмущены работой чиновников. Они написали обращение президенту