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Беларуский капитан погранзаставы встретил жену из роддома с военным оркестром

11.12.2018 12:54 — Разное | KYKY  
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10 декабря из роддома в Кобрине выписывали жену начальника погранзаставы «Дивин» Вадима Бузука. Пользуясь своей должностью и связями, Вадим решил встретить супругу с ребёнком торжественно − с оркестром Пинского погранотряда, который сыграл I Feel Good американского певца Джеймса Брауна. Видео встречи записал портал kobrincity.by.

Как сказал официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, аналогичное мероприятие впервые устроили несколько лет назад, и с тех пор жёны командиров подразделений пограничного отряда выходят из роддомов под оркестр. В семье Бузук дочка родилась 4 декабря, с её именем ещё не определились. 

 
 
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10 декабря из роддома в Кобрине выписывали жену начальника погранзаставы «Дивин» Вадима Бузука. Пользуясь своей должностью и связями, Вадим решил встретить...
 
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