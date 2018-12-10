Беларуский капитан погранзаставы встретил жену из роддома с военным оркестром

10 декабря из роддома в Кобрине выписывали жену начальника погранзаставы «Дивин» Вадима Бузука. Пользуясь своей должностью и связями, Вадим решил встретить супругу с ребёнком торжественно − с оркестром Пинского погранотряда, который сыграл I Feel Good американского певца Джеймса Брауна. Видео встречи записал портал kobrincity.by.

Как сказал официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, аналогичное мероприятие впервые устроили несколько лет назад, и с тех пор жёны командиров подразделений пограничного отряда выходят из роддомов под оркестр. В семье Бузук дочка родилась 4 декабря, с её именем ещё не определились.