Беларусы требуют открыть данные о доходах чиновников

Тема дорогих коттеджей у чиновников разных рангов актуальна не только в России, но и в Беларуси. Наши СМИ не раз писали о дорогих домах в Дроздах, пытались узнать, откуда у политиков появились миллионы долларов на эти участки. А в конце ноября активисты создали петицию с требованием опубликовать открытые и подробные сведения о доходах госслужащих, как и положено.

Авторы петицию также требуют проверить госслужащих на соотношение их доходов и расходов на недвижимость, транспорт, одежду, драгоценности и так далее. Они ссылаются на данные Белстата, что средняя зарплата в Беларуси − 963 рубля: «Так сколько лет, десятилетий или столетий нужно копить на коттедж в Дроздах?» Также авторы упоминают и ответ Министерства по налогам и сборам от августа 2016 года. Ведомство тогда говорило, что госорганы и другие организации, предоставляя декларации о доходе и имуществе, обязаны контролировать достоверность сведений. Но авторы петиции сомневаются, что это действительно так происходит.

Активисты ссылаются на статью 34 Конституции Беларуси: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды».

Список чиновников

Авторы петиции указали небольшой список конкретных чиновников, о чьих доходах хотят узнать:

Лидия Ермошина, председатель ЦИК;

Степан Сухоренко, председатель КГБ в 2005-2007 годах;

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома в 2009-2014 годах;

Надежда Ермакова, глава Нацбанка в 2011-2014 годах;

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси;

Александр Канюк, генпрокурор Беларуси с 2011 года;

Владимир Ващенко, глава МЧС;

Сергей Маскевич, министр образования в 2010-2014 годах;

Андрей Швед, Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Авторы петиции также дали ссылки на материалы в СМИ «для изучения контролирующими органами» ( раз , два , три , четыре ). А пока беларусы сами создают сайты для контроля чиновников − например, promise.by , на котором проверяют, исполняют ли политики свои обещания.

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