ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы требуют открыть данные о доходах чиновников

11.12.2018 12:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Тема дорогих коттеджей у чиновников разных рангов актуальна не только в России, но и в Беларуси. Наши СМИ не раз писали о дорогих домах в Дроздах, пытались узнать, откуда у политиков появились миллионы долларов на эти участки. А в конце ноября активисты создали петицию с требованием опубликовать открытые и подробные сведения о доходах госслужащих, как и положено.

Авторы петицию также требуют проверить госслужащих на соотношение их доходов и расходов на недвижимость, транспорт, одежду, драгоценности и так далее. Они ссылаются на данные Белстата, что средняя зарплата в Беларуси − 963 рубля: «Так сколько лет, десятилетий или столетий нужно копить на коттедж в Дроздах?» Также авторы упоминают и ответ Министерства по налогам и сборам от августа 2016 года. Ведомство тогда говорило, что госорганы и другие организации, предоставляя декларации о доходе и имуществе, обязаны контролировать достоверность сведений. Но авторы петиции сомневаются, что это действительно так происходит.

Активисты ссылаются на статью 34 Конституции Беларуси: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды». 

Список чиновников

Авторы петиции указали небольшой список конкретных чиновников, о чьих доходах хотят узнать:

  • Лидия Ермошина, председатель ЦИК;
  • Степан Сухоренко, председатель КГБ в 2005-2007 годах;
  • Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома в 2009-2014 годах;
  • Надежда Ермакова, глава Нацбанка в 2011-2014 годах;
  • Сергей Румас, премьер-министр Беларуси;
  • Александр Канюк, генпрокурор Беларуси с 2011 года;
  • Владимир Ващенко, глава МЧС;
  • Сергей Маскевич, министр образования в 2010-2014 годах;
  • Андрей Швед, Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Авторы петиции также дали ссылки на материалы в СМИ «для изучения контролирующими органами» (раз, два, три, четыре). А пока беларусы сами создают сайты для контроля чиновников − например, promise.by, на котором проверяют, исполняют ли политики свои обещания.

Читайте по теме: Власти предлагают беларусам оценить работу госорганов по пятибалльной шкале

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема дорогих коттеджей у чиновников разных рангов актуальна не только в России, но и в Беларуси. Наши СМИ не раз писали о дорогих домах в Дроздах, пытались узнать,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под землей обнаружили огромную массу живых организмов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика