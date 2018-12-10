ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне пытались перевезти в Россию польские груши под видом светильников

11.12.2018 13:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Россияне пытались перевезти в Россию польские груши под видом светильников
Фото из открытых источников

Около 17 тонн свежих груш польского происхождения, относящихся к товарам «санкционной» группы, российский перевозчик намеревался ввезти в Российскую Федерацию под видом светильников белорусского производства, сообщает ГТК.

Данный факт установлен при проведении специального мероприятия мобильной группой Оперативной таможни вблизи государственной границы Беларуси и России.

Таможенниками остановлено движение транспортного средства SKANIA, в грузовом отсеке которого и находилась партия польских груш, хотя в документах, представленных водителем, значилось, что в Россию направлялась партия бытовых светильников. Их стоимость превысила  23 тыс. белорусских рублей.

Аналогичное правонарушение выявлено сотрудниками Оперативной таможни и в минувшем месяце. В автомобиле DAF в Россию следовали свежие шампиньоны польского происхождения. В документах же, которые российский перевозчик представил для контроля, было обозначено, что в грузовом отсеке якобы перемещается транзитом в Россию из Европейского союза партия алкоголя.

Стоимость незаконно перемещаемых шампиньонов составила по предварительной оценке около 63 тысяч белорусских рублей.

И по одному, и по второму фактам Оперативной таможней начаты административные процессы. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

 

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские перевозчики пытались провезти в Российскую Федерацию крупные партии груш и шампиньонов под видом иных товаров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Швея с дипломом строителя: как жительница Слуцка с госпомощью открыла свое ателье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика