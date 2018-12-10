Россияне пытались перевезти в Россию польские груши под видом светильников

Около 17 тонн свежих груш польского происхождения, относящихся к товарам «санкционной» группы, российский перевозчик намеревался ввезти в Российскую Федерацию под видом светильников белорусского производства, сообщает ГТК.

Данный факт установлен при проведении специального мероприятия мобильной группой Оперативной таможни вблизи государственной границы Беларуси и России.

Таможенниками остановлено движение транспортного средства SKANIA, в грузовом отсеке которого и находилась партия польских груш, хотя в документах, представленных водителем, значилось, что в Россию направлялась партия бытовых светильников. Их стоимость превысила 23 тыс. белорусских рублей.

Аналогичное правонарушение выявлено сотрудниками Оперативной таможни и в минувшем месяце. В автомобиле DAF в Россию следовали свежие шампиньоны польского происхождения. В документах же, которые российский перевозчик представил для контроля, было обозначено, что в грузовом отсеке якобы перемещается транзитом в Россию из Европейского союза партия алкоголя.

Стоимость незаконно перемещаемых шампиньонов составила по предварительной оценке около 63 тысяч белорусских рублей.

И по одному, и по второму фактам Оперативной таможней начаты административные процессы. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.