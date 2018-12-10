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ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно
Новости Беларуси. Серьезная авария с участием маршрутного такси в Гродно. На перекрестке столкнулись два микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От удара маршрутка перевернулась. В салоне находились четыре человека – они отделались лишь испугом. А вот девочку-пассажира из второго автомобиля работники скорой помощи доставили в больницу.
Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Когда он проезжал перекресток улиц Гродненская и Великая Ольшанка, он столкнулся с маршруткой, которая в это время поворачивала налево.
По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.
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ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно
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Новости Беларуси. Серьезная авария с участием маршрутного такси в Гродно. На перекрестке столкнулись два микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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