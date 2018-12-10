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Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»
Новости Великобритании. Меган Маркл ошеломила толпу модников, неожиданно выступив на British Fashion Awards.
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Меган появилась на сцене, чтобы вручить награду дизайнеру своего свадебного платья – Клэр Уэйт Келлер, которая является креативным директором модного дома Givenchy. Келлер стала обладательницей приза «Британский дизайнер женской одежды года».
Дизайнер была поражена таким сюрпризом и отметила, что Маркл «такая удивительная. Я познакомилась с Меган очень близко и рада, что мне доверили в такой важный момент жизни».
Беременная герцогиня появилась в черном платье, с минимумом косметики, собрала волосы в пучок и добавила к образу простые золотые серьги и золотые браслеты.
Меган Маркл также обратилась к модницам, которые собрались в зале.
Меган Маркл:
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