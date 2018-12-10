Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»

Новости Великобритании. Меган Маркл ошеломила толпу модников, неожиданно выступив на British Fashion Awards.

Как сообщает Daily Mail, церемония состоялась в Лондоне. Выход беременной герцогини вызвал самую бурную реакцию гостей праздника. Участие Меган Маркл в мероприятии ранее не было анонсировано.





Меган появилась на сцене, чтобы вручить награду дизайнеру своего свадебного платья – Клэр Уэйт Келлер, которая является креативным директором модного дома Givenchy. Келлер стала обладательницей приза «Британский дизайнер женской одежды года».

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Дизайнер была поражена таким сюрпризом и отметила, что Маркл «такая удивительная. Я познакомилась с Меган очень близко и рада, что мне доверили в такой важный момент жизни».





Беременная герцогиня появилась в черном платье, с минимумом косметики, собрала волосы в пучок и добавила к образу простые золотые серьги и золотые браслеты.





Меган Маркл также обратилась к модницам, которые собрались в зале.

Меган Маркл:

Мне очень приятно быть здесь, отмечать британскую моду и британских дизайнеров, в моем новом доме – в Великобритании.



