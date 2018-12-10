Лукашенко: Беларусь никогда не станет очагом напряженности в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с немецким послом в Минске Петером Деттмаром заявил, что республика никогда не станет очагом напряженности в Европе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нам больше никаких войн не нужно. Наверное, поэтому Германия стремится в любой точке попытаться урегулировать какие-то конфликты мирным путем. Мы тоже этого хотим. Поэтому мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии», – сказал Лукашенко.

Он выразил желание, чтобы Берлин делал конкретные шаги навстречу. При этом белорусский лидер подчеркнул, что ФРГ не должна ставить Минск перед выбором.

«Вот американцы это поняли. Разговаривал недавно с помощником госсекретаря, и он мне прямо сказал: «Мы не хотим ставить Беларусь перед выбором: вы с Востоком или вы с Западом», – рассказал он.

Лукашенко отметил, что Беларусь там, где она есть, и «толкать туда-сюда» ее не надо. «Мы исходя из национальных интересов, интересов наших соседей будем строить нашу мирную политику. Мы никогда не станем очагом напряженности в Европе», – добавил он.