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Лукашенко: Беларусь никогда не станет очагом напряженности в Европе

11.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с немецким послом в Минске Петером Деттмаром заявил, что республика никогда не станет очагом напряженности в Европе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нам больше никаких войн не нужно. Наверное, поэтому Германия стремится в любой точке попытаться урегулировать какие-то конфликты мирным путем. Мы тоже этого хотим. Поэтому мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии», – сказал Лукашенко.

Он выразил желание, чтобы Берлин делал конкретные шаги навстречу. При этом белорусский лидер подчеркнул, что ФРГ не должна ставить Минск перед выбором.

«Вот американцы это поняли. Разговаривал недавно с помощником госсекретаря, и он мне прямо сказал: «Мы не хотим ставить Беларусь перед выбором: вы с Востоком или вы с Западом», – рассказал он.

Лукашенко отметил, что Беларусь там, где она есть, и «толкать туда-сюда» ее не надо. «Мы исходя из национальных интересов, интересов наших соседей будем строить нашу мирную политику. Мы никогда не станем очагом напряженности в Европе», – добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что всегда выступал за многополярный мир. По его словам, опорой в этом мире являются США, ЕС, Китай, отчасти Индия, Россия, и если «выдернуть» одну из них, «зашатается» весь мир, «развалится Евросоюз».



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент на встрече с немецким послом Петером Деттмаром заявил, что Германия не должна ставить Беларусь перед выбором.
 
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