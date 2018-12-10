ДТП произошло 11 декабря 2018 года в городе Бресте на ул. Суворова, у микрорайона Южный (остановка Южный городок). Столкнулись два автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении, затем один из них был отброшен на встречную полосу.



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В одном из автомобилей был ребёнок.



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Движение сейчас на данном участке значительно затруднено в обе стороны.



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