|
На ул. Суворова у Южного произошло "попутное" ДТП
11.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло 11 декабря 2018 года в городе Бресте на ул. Суворова, у микрорайона Южный (остановка Южный городок). Столкнулись два автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении, затем один из них был отброшен на встречную полосу.
В одном из автомобилей был ребёнок.
Движение сейчас на данном участке значительно затруднено в обе стороны.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by