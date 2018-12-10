В Березе проведена «Ярмарка вакансий» для лиц, имеющих судимость

Проведение данной профилактической акции было организовано в три этапа.



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На подготовительном этапе было проведено рабочее совещание с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Березовского райисполкома Эсановой Л.В. Одновременно был определен масштаб участников—предприятия, организации, учреждения города и района.

В ходе проведения основного этапа 07.12.2018 в зале заседаний была проведена районная «ярмарка вакансий» для неработающих лиц, состоящих на учетах в уголовно-исполнительной инспекции Березовского РОВД и нуждающихся в трудоустройстве.

В начале мероприятия перед присутствующими выступила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пунько Л.М., которая довела непростую ситуацию, которая в настоящее время сложилась на рынке труда, а также возможность в соответствии с действующим законодательством в том числе и для лиц, имеющих судимость пройти переобучение по имеющимся в управлении вакансиям.



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По направленным приглашениям в мероприятии с имеющимися вакансиями приняли участие 12 представителей от организаций, предприятий города и района, среди них такие крупные, как ОАО «Березовский МКК», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ГУПП «Березовское ЖКХ», Березовское РАЙПО, а также ряд сельхозпредприятий района.

Всего в проведении данного мероприятия приняли участие 14 лиц, имеющих судимость. Шестеро ранее судимых, в том числе 2 осужденных к исправительным работам и один к ограничению свободы без направления в ИУОТ начальником отдела кадров ГУПП «Березовское ЖКХ» были отмечены для предоставления для них в последующем работы на предприятии. Кроме этого в рамках проведения мероприятия были трудоустроены (Камбаров, Повидайло).

Начальник УИИ Березовского РОВД Якубович С.В.