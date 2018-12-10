 Студентка колледжа пропала в Ляховичах, объявлен розыск

Ляховичским РОВД разыскивается без вести пропавшая Мазунина Александра Александровна, 17.07.2002 года рождения.



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Уроженка г.Солигорска, прож. г.Ляховичи, ул.Юбилейная, 4, учащаяся 1 курса Ляховичского государственного аграрного колледжа. 9.12.2018 около 16.30 часов ушла из общежития ЛГАК в г.Ляховичи и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Согласно имеющейся информации может находиться в г.Бресте или в г.Минске.



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Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы окрашены в каштоново-рыжий цвет, прическа «каре», размер обуви-38. Одета: штаны в клетку коричневого цвета, куртка зимняя удлиненная, синего цвета, шарф белого цвета, кроссовки белые. При себе имела мобильный телефон сенсорный в корпусе белого цвета, платье красного цвета.

Особые приметы: на внутренней части левой руки от запястья до локтевого сустава имеется татуировка (инь-янь).



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В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Мазуниной А.А., просьба сообщить об этом в милицию по телефону 102.