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Персональная выставка Нилы Горчанюк «Крымские сонеты» открылась в Бресте 10 декабря

11.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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10 декабря 2018 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась персональная выставка «Крымские сонеты», посвященная 220-летию Адама Мицкевича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61445.php

Персональная выставка Нилы Горчанюк «Крымские сонеты» открылась в Бресте 10 декабря

Более 20 полотен Нилы Горчанюк – взгляд современного художника на крымские пейзажи. И 18 стихотворений – цикл «Крымские сонеты» - польского поэта и сына белорусской земли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61445.php

Персональная выставка Нилы Горчанюк «Крымские сонеты» открылась в Бресте 10 декабря

Слушатели и зрители наслаждались стихами в исполнении участницы информационно-просветительского учреждения «Рукопожатие» Ирины Шебановой и видами на крымские горы и побережье.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61445.php

Персональная выставка Нилы Горчанюк «Крымские сонеты» открылась в Бресте 10 декабря

Багровые закаты и нежные рассветы, уникальные степные ландшафты и воздушные архитектурные жемчужины, острые заснеженные пики и спокойная синяя гладь Черного моря. Турецкий источник, Чернореченский каньон, Чатыр-Даг, Шулдан…

 
 
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10 декабря 2018 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась персональная выставка «Крымские сонеты», посвященная 220-летию Адама Мицкевича. ...
 
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