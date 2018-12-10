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МИД предлагает увеличить срок пребывания в Беларуси иностранцев без регистрации до 30 дней
11.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел предлагается продлить до 30 дней, сообщил заместитель начальника главного консульского управления - начальник управления анализа, планирования визовой и тарифной политики Министерства иностранных дел Беларуси Александр Ганевич сегодня на круглом столе в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы выступали и будем выступать за то, чтобы продлить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней. Эта проблема, о которой все говорят: можно находиться без регистрации 5 дней. Мы ее попытаемся сдвинуть хотя бы, может, на 15 дней", - сказал Александр Ганевич.
В Беларусь за 9 месяцев 2018 года въехало 3,6 млн иностранных граждан, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел предлагается продлить до 30 дней, сообщил заместитель начальника главного...
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