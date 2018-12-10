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Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3%

11.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2018 года составил 0,3%, что соответствует показателю месячной давности, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.


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Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3%

По сравнению с 1 декабря 2017 года (0,6%) уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,3 процентного пункта. При этом в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях он составил 0,4%, в Минской - 0,3%, Минске - 0,1%

На учете в качестве безработных на 1 декабря состояли 14,2 тыс. человек, что на 41,1% безработных меньше, чем на ту же дату в прошлом году (24,1 тыс. человек).

Наниматели предлагают 78,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 41,1% больше, чем год назад (55,7 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 64,8% от общего числа вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 декабря составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработного на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,2, в Минске и Минской области - 0,1 безработного на вакансию.

В январе-ноябре этого года за содействием в трудоустройстве обратились 191,1 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 109,3 тыс. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 141,6 тыс. человек, или 74,1% от обратившихся за содействием, из них 81,2 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 6,8 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 39,7 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 135 семей безработных.

 
Теги: Минск
 
 
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2018 года составил 0,3%, что соответствует показателю месячной давности, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и...
 
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