Кто напишет лучшие стихи о Рождестве?







С 15 по 30 декабря ребята города и района могут поучаствовать в детском конкурсе на лучшее рождественское стихотворение.

Для участия в конкурсе необходимо:

— написать стихотворение на рождественскую тематику

— до 30 декабря прислать его на электронный адрес: gorkiideologia@tut.by

— ждать решения жюри.

Победителей наградят 13 января 2019 года.

Организатор конкурса – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи совместно с отделом по образованию, православным приходом Горецкого округа Могилевской Епархии и районной организацией ОО «Белорусский союз женщин».