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Кто напишет лучшие стихи о Рождестве?
11.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
С 15 по 30 декабря ребята города и района могут поучаствовать в детском конкурсе на лучшее рождественское стихотворение.
Для участия в конкурсе необходимо:
— написать стихотворение на рождественскую тематику
— до 30 декабря прислать его на электронный адрес:
— ждать решения жюри.
Победителей наградят 13 января 2019 года.
Организатор конкурса – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи совместно с отделом по образованию, православным приходом Горецкого округа Могилевской Епархии и районной организацией ОО «Белорусский союз женщин».
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С 15 по 30 декабря ребята города и района могут поучаствовать в детском конкурсе на лучшее рождественское стихотворение. Для участия в конкурсе необходимо: —...
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