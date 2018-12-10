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Создан планшет под управлением российской ОС

11.12.2018 14:42 — Разное | Tut.by  
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Разработчики представили прототип планшета, реализованного на базе отечественного процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я. Устройство работает под управлением доверенной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS. По словам производителей, это важный этап на пути в создании полностью российского мобильного устройства, пишет CNews.


Изображение: Открытая мобильная платформа / youtube.com

Новая разработка

Компания «Открытая Мобильная Платформа» продемонстрировала прототип планшета под управлением операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, разработанного на базе процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я научно-производственного центра «ЭЛВИС». Прототип реализован на процессорном модуле Салют-ЭЛ24ПМ, который недавно занял призовое место в конкурсе достижений российской электроники «Золотой Чип-2018».

Процессор 1892ВМ14Я серии «Мультикор» представляет собой систему на кристалле, включающую два DSP ядра ELcore-30M, два CPU ARM Cortex-A9, кодек H.264, графический 3D акселератор Mali-300, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и встроенные порты ввода/вывода. Чип изготавливается по технологии 40 нм и является российской микросхемой второго уровня по классификации Минпромторга.

Модуль Салют-ЭЛ24ПМ позволяет упростить разработку устройств на базе процессора 1892ВМ14Я и предоставляет собой готовое аппаратное решение для построения доверенных устройств: средств связи, навигации, терминалов, панельных компьютеров, устройств защиты информации, отображения, систем управления, промышленных контроллеров, тонких клиентов, планшетов. Данная платформа доступна для заказа и может быть использована разработчиками устройств с операционной системой Sailfish.

«Портирование Sailfish OS на российский процессорный модуль Салют-ЭЛ24ПМ является важным шагом на пути к созданию полностью российского мобильного устройства с доверенной мобильной операционной системой, — рассказал Павел Эйгес, генеральный директор компании „Открытая мобильная платформа“. — В 2019 г. мы продолжим сотрудничество с компанией „ЭЛВИС“ и работу по портированию Sailfish Mobile OS RUS на новый процессор из серии „Мультикор“ с искусственным интеллектом».

Несколько фактов о производителях

Sailfish Mobile OS RUS — отечественная мобильная операционная система, развиваемая компанией «Открытая Мобильная Платформа». Sailfish Mobile OS RUS ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и государственных учреждений, и по состоянию на декабрь 2018 г. является единственной мобильной операционной системой, включенной в реестр Отечественного ПО. Эта ОС также прошла сертификацию ФСБ РФ на соответствие требованиям по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа класса АК1 и требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1 (сертификаты соответствия ФСБ России СФ/119−3068 и СФ/114−3069 от 20.02.2017).

На рынке уже подставлено несколько устройств под управлением Sailfish Mobile OS RUS: смартфон в ударопрочном, пылевлагозащищенном корпусе BlackView BV6000S, бюджетный смартфон INOI R7, 8-дюймовый планшет INOI T8, cмартфон c поддержкой NFC и сканером отпечатка пальцев Jala Accione P.
НПЦ «ЭЛВИС», базирующийся в Зеленограде, позиционирует себя в качестве российского микроэлектронного дизайн-центра — разработчика процессорной линейки «Мультикор». Предприятие создано 1990 г. на базе структурного подразделения НПО ЭЛАС, выполнявшего в 1960—1980 гг. разработки в области космической электронной техники, в частности, устройств функционировавших на борту станции «Мир».

В конце января 2018 г. стало известно о том, что Минпромторг выдал в отношении Мультикоров заключение о подтверждении их производства на территории России и присвоении статуса микросхем первого уровня процессорам 1892ВМ15АФ и 1892ВМ12АТ, статуса микросхем второго уровня — процессорам 1892ВМ14Я и 1892ВМ10Я.

 
 
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По словам производителей, это важный этап на пути в создании полностью российского мобильного устройства.
 
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