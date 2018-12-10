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Создан планшет под управлением российской ОС
Разработчики представили прототип планшета, реализованного на базе отечественного процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я. Устройство работает под управлением доверенной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS. По словам производителей, это важный этап на пути в создании полностью российского мобильного устройства, пишет
Новая разработка
Компания «Открытая Мобильная Платформа» продемонстрировала прототип планшета под управлением операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, разработанного на базе процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я научно-производственного центра «ЭЛВИС». Прототип реализован на процессорном модуле Салют-ЭЛ24ПМ, который недавно занял призовое место в конкурсе достижений российской электроники «Золотой Чип-2018».
Процессор 1892ВМ14Я серии «Мультикор» представляет собой систему на кристалле, включающую два DSP ядра ELcore-30M, два CPU ARM Cortex-A9, кодек H.264, графический 3D акселератор Mali-300, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и встроенные порты ввода/вывода. Чип изготавливается по технологии 40 нм и является российской микросхемой второго уровня по классификации Минпромторга.
Модуль Салют-ЭЛ24ПМ позволяет упростить разработку устройств на базе процессора 1892ВМ14Я и предоставляет собой готовое аппаратное решение для построения доверенных устройств: средств связи, навигации, терминалов, панельных компьютеров, устройств защиты информации, отображения, систем управления, промышленных контроллеров, тонких клиентов, планшетов. Данная платформа доступна для заказа и может быть использована разработчиками устройств с операционной системой Sailfish.
«Портирование Sailfish OS на российский процессорный модуль Салют-ЭЛ24ПМ является важным шагом на пути к созданию полностью российского мобильного устройства с доверенной мобильной операционной системой, — рассказал Павел Эйгес, генеральный директор компании „Открытая мобильная платформа“. — В 2019 г. мы продолжим сотрудничество с компанией „ЭЛВИС“ и работу по портированию Sailfish Mobile OS RUS на новый процессор из серии „Мультикор“ с искусственным интеллектом».
Несколько фактов о производителях
Sailfish Mobile OS RUS — отечественная мобильная операционная система, развиваемая компанией «Открытая Мобильная Платформа». Sailfish Mobile OS RUS ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и государственных учреждений, и по состоянию на декабрь 2018 г. является единственной мобильной операционной системой, включенной в реестр Отечественного ПО. Эта ОС также прошла сертификацию ФСБ РФ на соответствие требованиям по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа класса АК1 и требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1 (сертификаты соответствия ФСБ России СФ/119−3068 и СФ/114−3069 от 20.02.2017).
На рынке уже подставлено несколько устройств под управлением Sailfish Mobile OS RUS: смартфон в ударопрочном, пылевлагозащищенном корпусе BlackView BV6000S, бюджетный смартфон INOI R7, 8-дюймовый планшет INOI T8, cмартфон c поддержкой NFC и сканером отпечатка пальцев Jala Accione P.
В конце января 2018 г. стало известно о том, что Минпромторг выдал в отношении Мультикоров заключение о подтверждении их производства на территории России и присвоении статуса микросхем первого уровня процессорам 1892ВМ15АФ и 1892ВМ12АТ, статуса микросхем второго уровня — процессорам 1892ВМ14Я и 1892ВМ10Я.
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По словам производителей, это важный этап на пути в создании полностью российского мобильного устройства.
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