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БЖД назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
11.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Белорусская железная дорога объявила о назначении 138 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников. Также с 22 декабря по 12 января будет увеличена периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении, сообщает пресс-служба БЖД.
В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники будет курсировать 120 дополнительных поездов. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск—Гомель, Минск—Брест, Минск—Витебск, Минск—Пинск, Витебск—Могилев,Витебск—Брест, Могилев—Гомель, Мозырь (ст. Козенки)—Минск.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.
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