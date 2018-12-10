БЖД назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Белорусская железная дорога объявила о назначении 138 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников. Также с 22 декабря по 12 января будет увеличена периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении, сообщает пресс-служба БЖД.



В международном сообщении дополнительно назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск—Москва—Минск, Минск—Санкт-Петербург—Минск, Москва—Брест—Москва, Санкт-Петербург—Брянск, Гомель—Сновск—Гомель, Минск—Вильнюс—Минск.

В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники будет курсировать 120 дополнительных поездов. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск—Гомель, Минск—Брест, Минск—Витебск, Минск—Пинск, Витебск—Могилев,Витебск—Брест, Могилев—Гомель, Мозырь (ст. Козенки)—Минск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.