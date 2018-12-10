Пьяный водитель – проблема общества и беда на дороге

Ежегодно на дорогах Брестской области по вине пьяных водителей преждевременно прерываются десятки человеческих жизней. Анализ складывающейся в 2018 году дорожно-транспортной обстановки свидетельствует о наметившейся тенденции её осложнения. Одним из существенных негативных факторов является рост аварийности по вине нетрезвых водителей.



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечёрко, Только за истекший период текущего года на территории области зарегистрировано 43 ДТП с участием водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, в результате которых 9 человек погибли и 55 получили травмы и увечья. На территории Пинского района с начала года по настоящее время по вине нетрезвых водителей зарегистрировано ДТП, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения категорически запрещено законодательством.

— Употребление спиртных напитков и вождение автомобиля — два понятие совершенно несовместимые. Основная опасность алкоголя заключается в том, что нетрезвый человек склонен завышать свои способности. Разъезжая в состоянии опьянения, он рассчитывает на пресловутое «авось». Авось не заметят, авось не задержат. И ни кто при этом не задумывается, что желание прокатиться под «хмельком» может закончиться не только административным взысканием или уголовным наказанием, но и прервать жизнь ни в чем неповинных людей, — отметил Дмитрий Вечёрко.

Печально, что большинство погибших в этих авариях молодые люди, жизнь которых оборвалась в расцвете сил, и поставленные цели достичь определенных результатов в этой жизни уже никогда не исполнятся.

Бессознательность, безответственность, безразличие — порождают горе.

Пьяный за рулем – преступник! Ведь именно пьянство за рулем является причиной горя, которое приходит и оставляет неизгладимый след на судьбах людей. И самое главное — от нетрезвого водителя больше всего страдают ни в чем не повинные граждане.

В жизни каждого водителя бывают ситуации, когда отказаться от предложенных 100 грамм спиртного, несмотря на то, что ему предстоит сесть за руль автомобиля, не получается. Но ведь выход есть всегда! Лучше попросить трезвого приятеля подвезти домой, либо вызвать такси. Но нужно запомнить как святая святых – если выпил, за руль автомобиля садиться нельзя!!!

Давайте начнем с теории. Алкоголь перерабатывается печенью. По мнению наркологов, средняя скорость этого процесса в мужском организме составляет 0,10—0,15 промилле в час, а в женском — 0,085—0,1. То есть, процесс этот довольно длительный — учитывайте это, даже если вам пришлось принять «чисто символическую» дозу алкоголя. Также особенно осторожным стоит быть и на утро после вечернего застолья: в организме все еще может оставаться алкоголь, который просто еще не успел выйти полностью. Например, если человек во время очередного празднования выпил вечером вместе с друзьями 0,5 литра водки, к 12 ночи содержание алкоголя в крови достигнет 2,0 промилле. В 7.30 утра в крови все еще остается 1,3 промилле, а к обеду — 0,7-08. Таким образом, выходит, что за руль можно садиться только не раньше вечера следующего дня.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на срок 3 года. Необходимо знать, что в любом случае, водители лишаются права на управление транспортными средствами. А ведь водительское удостоверение для многих является источником доходов.

Если же человек, в течение года после привлечения к административной ответственности снова садится за руль в состоянии опьянения, то в этом случае уже наступает уголовная ответственность, где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ареста сроком до 6 месяцев, при этом применяется специальная конфискация транспортного средства.

Есть такие водители, которые, уже будучи осужденными за управление в состоянии опьянения, не делают никаких выводов и снова управляют транспортным средством под «хмельком». За данное преступление санкция статьи (ч.2 ст. 317 прим. 1 УК Республики Беларусь) предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 1000 базовых величин, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но это еще и не все, также вступают в силу ст. 417 УК Республики Беларусь «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» (управление автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи осужденным за такое деяние), где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста сроком на 6 месяцев.

Уважаемые водители и жители Пинского района! В случае обнаружения вами водителей, находящихся в состоянии опьянения, предупредите беду, сообщите о данном факте в дежурную часть Пинского РОВД по тел. 31-70-25, на пульт 102 или сообщите ближайшему сотруднику органов внутренних дел.

От вашего звонка может зависеть ваша жизнь, жизнь ваших близких, а также и жизнь иных граждан.