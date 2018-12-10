На продажу выставлен новый Saab 9−3… 2011 года выпуска! Сколько просят за машину?

История автомобильной марки Saab закончилась еще в 2011 году, когда было объявлено о банкротстве компании. Выпуск автомобилей легендарной марки остановили, но даже семь лет спустя в продаже можно найти Saab фактически в том же состоянии, когда он покинул конвейер завода в Трольхеттане.





Именно такой экземпляр отыскался в шоу-руме Zanetti Omero & C, бывшего дилера Saab в итальянском Порденоне. Речь идет о 9−3 в кузове универсал и, если верить объявлению , с пробегом всего 90 км. Год выпуска машины не указан, но, как сообщает Carscoops , это, вероятнее всего, автомобиль из финальной партии оригинальных Saab, произведенных в Швеции в 2011 году еще под крылом концерна General Motors незадолго до банкротства предприятия.





Судя по объявлению, на продажу выставлен 9−3 Sportwagon в исполнении Vector с кожаной отделкой сидений и руля, климат- и круиз-контролем, датчиками парковки, подогревом лобового стекла и легкосплавными колесными дисками. Под капотом — 1,9-литровый турбодизель TTiD4 мощностью 130 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». Стоимость — 31 тыс. евро (примерно столько же просили за 9−3 в 2011 году).





Напомним, что год назад на новом заводе консорциума NEVS в Китае стартовал выпуск электрического седана на основе 9−3. Но это, как говорится, уже совсем другая история.