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На продажу выставлен новый Saab 9−3… 2011 года выпуска! Сколько просят за машину?
История автомобильной марки Saab закончилась еще в 2011 году, когда было объявлено о банкротстве компании. Выпуск автомобилей легендарной марки остановили, но даже семь лет спустя в продаже можно найти Saab фактически в том же состоянии, когда он покинул конвейер завода в Трольхеттане.
Именно такой экземпляр отыскался в шоу-руме Zanetti Omero & C, бывшего дилера Saab в итальянском Порденоне. Речь идет о 9−3 в кузове универсал и, если верить
Судя по объявлению, на продажу выставлен 9−3 Sportwagon в исполнении Vector с кожаной отделкой сидений и руля, климат- и круиз-контролем, датчиками парковки, подогревом лобового стекла и легкосплавными колесными дисками. Под капотом — 1,9-литровый турбодизель TTiD4 мощностью 130 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». Стоимость — 31 тыс. евро (примерно столько же просили за 9−3 в 2011 году).
Напомним, что год назад на новом заводе
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Выпуск автомобилей легендарной марки прекратили в 2011 году, но даже семь лет спустя в продаже можно найти Saab фактически в том же состоянии, когда он покинул конвейер...
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