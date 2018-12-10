«Кубок PROвинции» в Лепеле и участие в нём «Красных охотников» из Миор

В Лепеле подвели итоги XXII открытого республиканского интеллект-ринга «Кубок PROвинции» на призы председателя райисполкома Михаила КИСЕЛЕВИЧА. В юниорской номинации нашим «Красным охотникам» не оказалось равных. В общем зачёте опередили даже, казалось бы, непобедимую хозяйку турнира «Ниагару» — одну из сильнейших команд в стране.

СОСТЯЗАЛИСЬ в районном Доме культуры. Под одной крышей собрались 28 команд со всей страны. В их числе миорские «Красные охотники», «Потомки Афины» и «Друзья Клио» выступали в разных возрастных категориях. Наталья Будько вместе с другими тренерами сосредоточенно следила за ходом турнира с балкона.



С миорчанами конкурировали юные знатоки — лучшие из лучших. Воздух эмоционально наэлектризовался. Важно было не поддаться панике и играть вдумчиво. С учётом перерыва интеллект-ринг длился пять часов.



ЗАДАНИЯ на эрудицию и логику. Играли в «Больше-меньше», «Пин-код», «Медиа-Азбуку», «Экспресс-эрудит», «Калейдоскоп» и «Что? Где? Когда?». Организатор, а вместе с тем и тренер лепельчан Виктор Радько продумал всё до мелочей, включая приятные неожиданности.



Например, торжественное объявление тренеров и команд происходило в форме полноценного мини-спектакля. Среди приглашённых гостей оказалась начальник отдела загса Лепельского райисполкома, альпинистка Елена Бельская. Не так давно забралась на Эльбрус и принесла оттуда на «Кубок PROвинции» камушек в качестве сувенира, а вместе с ним и тематический вопрос знатокам. Он звучал так: во время Великой Отечественной войны советским воинам был дан приказ подняться на Эльбрус и сделать это. Конечно же, снять фашистский флаг.



Понравились гостям и видеовопросы. Их задавали представители разных стран.



Во время перерыва всех детей угощали мороженым местного производства. Работал буфет.

НА «Кубке PROвинции» громче всех заявили о себе «Красные охотники». Им вручили множество призов, включая ароматный яблочный пирог. Не подкачали и малыши. «Потомки Афины» стали четвёртыми, а «Друзья Клио», в основном, пятиклассники, дебютировали на интеллектуальном первенстве в своей возрастной категории шестыми.



Наталья Будько и её эрудиты впечатлены и благодарны за тёплый приём и искренне добрую атмосферу праздника.



— Турнир по праву считается торжеством интеллекта и креатива, каждый раз с радостью сюда приезжаем, — говорит Наталья Ивановна. — Наш близкий друг Виктор Радько умеет принимать гостей и приятно удивлять. Всегда тщательно прорабатывает задания в пакетах так, чтобы между ними прослеживалась чёткая логика и взаимосвязь. Не останавливается на достигнутом, радуя нововведениями.



P.S. В завершение «Кубка PROвинции» неожиданно для всех Виктор Радько предложил лучшим знатокам из разных команд объединиться и выступить в интеллектуальном поединке против своих же тренеров. «Красных охотников» представлял капитан Дмитрий Гоголинский. Победили дети.

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ

Во время 40-минутного перерыва в фойе РДК работал буфет, но опытные знатоки умышленно его избегали, предпочитая не набивать желудок перед игрой. Ничто не должно мешать мыслительному процессу.

КСТАТИ

Прошлогодний интеллект-ринг «Кубок-PROвинции» признан лучшим детским турниром в стране. В связи с этим бессменному организатору и тренеру Виктору Радько вручили престижную премию «Буслянка».



Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.