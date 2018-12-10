Двое казахов попытались сдать в обменник 5000 фальшивых евро

Задержаны двое граждан Казахстана (одному 33 года, другому - 40 лет)

Мужчины играли в казино Витебска. Спустя какое-то время отправились в казино Дубровинского района. Проиграв всю наличность,

что была с собой, они отправились в обменник, где предъявили кассиру 5 тысяч поддельных евро, пишет БЕЛТА.

Сотрудница банка, распознав фальшивые купюры, вызвала милицию. При этом злоумышленники, поняв что происходит, стали убегать в сторону леса. По истечение некоторого времени они вышли из леса к трассе, где и были задержаны правоохранителями. Позже милиция обнаружила в тайнике в лесу еще 3000 евро фальшивыми банкнотами.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Это крупнейшая в этом регионе партия фальшивой валюты за последние годы.