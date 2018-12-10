В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заведующая Рясненской амбулаторией врача общей практики Юлия Братанова: «Учиться нужно всю жизнь» Во все времена профессия врача на селе была особо уважаемой и значимой. Здесь, в глубинке, он специалист широкого профиля, всегда мобильный и готовый к экстренным...

Во все времена профессия врача на селе была особо уважаемой и значимой. Здесь, в глубинке, он специалист широкого профиля, всегда мобильный и готовый к экстренным ситуациям, чуткий психолог и просто неравнодушный к проблемам своих подопечных человек. На сегодняшний день все эти функции в себе совмещает врач общей практики — медицинская специальность достаточно новая и, как показывает практика, востребованная и перспективная, особенно в сельской местности.Так, в Рясненской амбулатории врача общей практики очень рады видеть молодого доктора Юлию Андреевну Братанову, которая возглавила коллектив чуть больше четырех месяцев назад. Девушка закончила Витебский медуниверситет и по целевому направлению приехала в наш район. И сегодня она тот самый универсальный специалист, к которому каждый день за квалифицированной помощью от мала до велика обращаются жители поселка Рясно и прилегающих деревень.— Сегодня, в понедельник, у нас было 35 пациентов, — рассказывает о рабочих буднях Юлия Андреевна во время нашей встречи, — но и в другие дни посетителей немало, минимум 20-25 человек. Всего амбулатория обслуживает 17 населенных пунктов, включая поселок Рясно. Это 1345 человек, среди которых 207 детей и 372 пенсионера. Регулярно выезжаем в отдаленные деревни, активно сотрудничаем с Рясненским сельским Советом, принимаем участие в сельских сходах. Больным не только оказывается медицинская помощь, назначается лечение, но и даются рекомендации по здоровому образу жизни, проводятся беседы. Большое внимание уделяется здоровому образу жизни.Надо отметить, что сельский житель — благодарный пациент, он сохранил уважение и доверие к «своему» доктору, и задача врача – в полной мере показать умение, знание, заинтересованность в укреплении и сохранении здоровья каждого пациента. Юлия Андреевна с удовольствием выполняет свою работу. Ей одинаково нравится общаться и с пожилыми людьми, которым особенно важны забота и внимание, и с самыми маленькими. Работа эта тяжелая и ответственная, но здесь, в сельской местности, по словам молодого специалиста, достаточно большой потенциал для развития и профессионально роста. Такого же мнения придерживается и ее коллега, молодой фельдшер и первый помощник в работе врача Анна Александровна Ежова. После окончания Могилевского медколледжа девушка вернулась сюда, в родные места, на отработку практически в одно время с Юлией Андреевной.Амбулатория оборудована всем необходимым, чтобы оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Помимо кабинета приема врача, функционируют кабинеты акушерки, зубного врача, приема детей, процедурный, прививочный, физиотерапевтический, в оснащении которого имеются тубус-кварц, ингалятор, электрофорез, ультразвук и прочее незаменимое оборудование. Здесь также работает лаборатория — сельчанам не нужно, к примеру, ехать в райцентр, чтобы сдать общий анализ крови и мочи, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови. В амбулатории есть два аппарата ЭКГ. Пройти необходимое лечение пациенты могут и в дневном стационаре на 2 койки. И, что немаловажно для сельской глубинки, здесь есть филиал центральной аптеки.Сегодня амбулатория укомплектована всеми необходимыми специалистами. С приходом молодых кадров коллектив этого медицинского учреждения представляет собой единое целое, где удачно сочетаются опыт, профессионализм, современные знания и энтузиазм. Как заведующая амбулаторией Юлия Андреевна с уважением отзывается о людях, с которыми работает рука об руку. Например, участковая медсестра Татьяна Никитична Рябцева медицинской профессии посвятила не один десяток лет. В Рясненской амбулатории она трудится с момента ее открытия в 1993 году. На глазах у женщины выросло не одно поколение пациентов. Мастер своего дела — зубной врач Иван Павлович Дубовец, специалист, преданный своему делу, не считаясь с личным временем, готовый прийти на помощь каждому. Немалый стаж за плечами у лаборанта Марины Николаевны Дроздовой, акушера Елены Владимировны Чекуновой, санитарки Светланы Николаевны Каплуновой. Незаменим труд и других работников коллектива: санитарки Татьяны Николаевны Ханатовой, водителя Михаила Дмитриевича Ларькова и рабочего по обслуживанию Петра Ивановича Каплунова. Каждый из них на своем месте.Первые шаги в профессию Юлия Андреевна делает не только как врач, но и как администратор. Но если багаж медицинских знаний в университете получен неплохой, то административную нагрузку приходится осваивать самой. Правда, доктору, замечает девушка, не привыкать к трудностям, особенно, если работаешь в сельской глубинке. Понятие «рабочий график» здесь весьма условное, а груза ответственности за здоровье пациента хватило бы на несколько специалистов.— Врач учится всю жизнь, — емко выносит «вердикт» своей профессии девушка и признается, что лечить людей мечтала с детства.