ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заведующая Рясненской амбулаторией врача общей практики Юлия Братанова: «Учиться нужно всю жизнь»

11.12.2018 — Разное | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A

Во все времена профессия врача на селе была особо уважаемой и значимой. Здесь, в глубинке, он специалист широкого профиля, всегда мобильный и готовый к экстренным ситуациям, чуткий психолог и просто неравнодушный к проблемам своих подопечных человек. На сегодняшний день все эти функции в себе совмещает врач общей практики — медицинская специальность достаточно новая и, как показывает практика, востребованная и перспективная, особенно в сельской местности.
Так, в Рясненской амбулатории врача общей практики очень рады видеть молодого доктора Юлию Андреевну Братанову, которая возглавила коллектив чуть больше четырех месяцев назад. Девушка закончила Витебский медуниверситет и по целевому направлению приехала в наш район. И сегодня она тот самый универсальный специалист, к которому каждый день за квалифицированной помощью от мала до велика обращаются жители поселка Рясно и прилегающих деревень.
— Сегодня, в понедельник, у нас было 35 пациентов, — рассказывает о рабочих буднях Юлия Андреевна во время нашей встречи, — но и в другие дни посетителей немало, минимум 20-25 человек. Всего амбулатория обслуживает 17 населенных пунктов, включая поселок Рясно. Это 1345 человек, среди которых 207 детей и 372 пенсионера. Регулярно выезжаем в отдаленные деревни, активно сотрудничаем с Рясненским сельским Советом, принимаем участие в сельских сходах. Больным не только оказывается медицинская помощь, назначается лечение, но и даются рекомендации по здоровому образу жизни, проводятся беседы. Большое внимание уделяется здоровому образу жизни.
Надо отметить, что сельский житель — благодарный пациент, он сохранил уважение и доверие к «своему» доктору, и задача врача – в полной мере показать умение, знание, заинтересованность в укреплении и сохранении здоровья каждого пациента. Юлия Андреевна с удовольствием выполняет свою работу. Ей одинаково нравится общаться и с пожилыми людьми, которым особенно важны забота и внимание, и с самыми маленькими. Работа эта тяжелая и ответственная, но здесь, в сельской местности, по словам молодого специалиста, достаточно большой потенциал для развития и профессионально роста. Такого же мнения придерживается и ее коллега, молодой фельдшер и первый помощник в работе врача Анна Александровна Ежова. После окончания Могилевского медколледжа девушка вернулась сюда, в родные места, на отработку практически в одно время с Юлией Андреевной.
Амбулатория оборудована всем необходимым, чтобы оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Помимо кабинета приема врача, функционируют кабинеты акушерки, зубного врача, приема детей, процедурный, прививочный, физиотерапевтический, в оснащении которого имеются тубус-кварц, ингалятор, электрофорез, ультразвук и прочее незаменимое оборудование. Здесь также работает лаборатория — сельчанам не нужно, к примеру, ехать в райцентр, чтобы сдать общий анализ крови и мочи, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови. В амбулатории есть два аппарата ЭКГ. Пройти необходимое лечение пациенты могут и в дневном стационаре на 2 койки. И, что немаловажно для сельской глубинки, здесь есть филиал центральной аптеки.
Сегодня амбулатория укомплектована всеми необходимыми специалистами. С приходом молодых кадров коллектив этого медицинского учреждения представляет собой единое целое, где удачно сочетаются опыт, профессионализм, современные знания и энтузиазм. Как заведующая амбулаторией Юлия Андреевна с уважением отзывается о людях, с которыми работает рука об руку. Например, участковая медсестра Татьяна Никитична Рябцева медицинской профессии посвятила не один десяток лет. В Рясненской амбулатории она трудится с момента ее открытия в 1993 году. На глазах у женщины выросло не одно поколение пациентов. Мастер своего дела — зубной врач Иван Павлович Дубовец, специалист, преданный своему делу, не считаясь с личным временем, готовый прийти на помощь каждому. Немалый стаж за плечами у лаборанта Марины Николаевны Дроздовой, акушера Елены Владимировны Чекуновой, санитарки Светланы Николаевны Каплуновой. Незаменим труд и других работников коллектива: санитарки Татьяны Николаевны Ханатовой, водителя Михаила Дмитриевича Ларькова и рабочего по обслуживанию Петра Ивановича Каплунова. Каждый из них на своем месте.
Первые шаги в профессию Юлия Андреевна делает не только как врач, но и как администратор. Но если багаж медицинских знаний в университете получен неплохой, то административную нагрузку приходится осваивать самой. Правда, доктору, замечает девушка, не привыкать к трудностям, особенно, если работаешь в сельской глубинке. Понятие «рабочий график» здесь весьма условное, а груза ответственности за здоровье пациента хватило бы на несколько специалистов.
— Врач учится всю жизнь, — емко выносит «вердикт» своей профессии девушка и признается, что лечить людей мечтала с детства.
Ирина ТЕТЕРИНА
Фото Максима ТЕТЕРИНА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во все времена профессия врача на селе была особо уважаемой и значимой. Здесь, в глубинке, он специалист широкого профиля, всегда мобильный и готовый к экстренным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбирайте, какой фильм Marvel вы пойдете смотреть бесплатно уже завтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика