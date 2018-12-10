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ГЦК прилашает жлобинчан на областной фестиваль афганской песни

11.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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ГЦК прилашает жлобинчан на областной фестиваль афганской песни

Уважаемые жлобинчане, воины-интернационалисты! Приглашаем вас в городской городской центр культуры на 20-й областной областной фестиваль афганской песни «Время выбрало нас».

14 декабря– конкурсная программа, начало – 15.00.

15 декабря– концерт «Снова фестиваль собрал друзей» с участием участием групп «Саланг» (г. Жодино), «Каскад» (г. Могилёв Могилёв), «Два Серёги» (Латвия), «Батя и эхо Афгана» (Молдова), лауреатов фестиваля, начало – 13.00. Вход свободный.

Оргкомитет.

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Уважаемые жлобинчане, воины-интернационалисты! Приглашаем вас в городской городской центр культуры на 20-й областной областной фестиваль афганской...
 
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