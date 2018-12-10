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В Слуцке пройдут рождественские ярмарки
11.12.2018 — Разное | Слуцк Город
С 15 декабря по 6 января в по выходным дня на территории, прилегающей к городскому дому культуры, пройдут рождественские ярмарки. Об этом
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С 15 декабря по 6 января в по выходным дня на территории, прилегающей к городскому дому культуры, пройдут рождественские ярмарки. Об этом сообщается на сайте...
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