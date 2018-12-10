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«Толстеют не от котлет, а от лет». Белорус о том, как плавание вернуло к нормальной жизни

11.12.2018 15:24 — Разное | Tut.by  
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Сергею Алешкевичу 54 года. У него четверо детей, работает в логистической компании. Пару минут назад мужчина преодолел серьезную дистанцию в Tristyle Water Cup — час беспрерывного плавания. Причем сделал это лучше, чем участники моложе: он не только забрал первенство в своей возрастной категории, но и стал абсолютным лидером по километражу среди мужчин. Еще три года назад Сергей не ходил в бассейн, не ставил рекорды (сегодня их 58 в соревнованиях в категории «Мастерс»), не был призером Чемпионата мира и не проплывал 958 километров за год.


30 лет на паузе

С плаванием Сергей познакомился в девять лет: школьника заметили и предложили заниматься с тренером. Из значимых стартов того времени — спартакиады народов СССР.

В «водном режиме» он прожил 13 лет, а после университета и аспирантуры (по образованию Сергей тренер) со спортом завязал. На первое место вышли семья, дети, свой бизнес, связанный с автомобилями. Следующие 30 лет жизни в бассейн ходил разве что после бани: за годы тренировок хватило всякого, да и здоровье позволяло жить без физических нагрузок.

Сергей не скрывает: в бассейн его вернули проблемы со здоровьем — давление, артроз и лишний вес.


— День «икс» всегда запоминается. У меня такой — 5 мая 2015 года. Уснул нормальным человеком, а проснулся с больной ногой. Хромой. Ходил на процедуры, делал снимки — не помогало. Начал понемногу бегать, смотрю, а ноге не хуже. Потом на TUT.BY прочитал, что у нас есть движение «Мастерс», что люди в почтенных годах занимаются плаванием. Изучил протоколы соревнований и подумал: «А чего дядьки так слабо плывут? Они что, болеют?».

Сергей пошел в бассейн. Там он понял, что «дядьки не больные», а до хороших результатов в его возрасте еще нужно дорасти.

«Толстеешь не от котлет, а от лет»

На новом этапе плавания Сергей три года.

— Вернулся в бассейн с весом 107 килограмм. Уже через полгода сбросил 14. Считай, два блина от штанги носил на себе. Если бы не изменения в организме, может быть, и дальше жил бы без бассейна. Но толстеешь же не от котлет, а от лет, замедляется обмен веществ — и приходишь к тому, что нужно себя спасать.


Задачи сбросить энное количество килограммов Сергей не ставил: интенсивные тренировки в воде сделали свое дело — сегодня он весит 89. Питание скорректировалось в сторону более здорового: отказ от сахара, редкое употребление хлеба и кофе. Утром и перед соревнованиями — каша. В остальном с рационом все по-прежнему.

— Систематические занятия — и лишние килограммы стали исчезать, перестроилась работа всего организма — от сердечно-сосудистой системы до желудочно-кишечного тракта. Но на это ушел ни один, ни два и даже ни три раза — должна быть система тренировок. Первых три месяца все тело ругалось, а руки были покрыты красными пятнами: слабые сосуды трескались, адаптировались к физическим нагрузкам. Тело и мозги помнили, но не слушались.

Дневник и план на пятилетку

В неделю у Сергея четыре тренировки на воде и две в тренажерном зале, по воскресеньям выходной, в который он делает зарядку с младшими детьми. За занятие проплывает 3,5−4 километра и обязательно все фиксирует в специальном дневнике: километраж, перечень соревнований и эмоциональные статусы — «хорошо отплавал», «плылось сложно» и т.д.


В этом досье из четырех томов можно найти и сосчитать многое. Так, за прошлый год (сезон рассчитывается с сентября по сентябрь) Сергей проплыл 958 километров — расстояние большее, чем от Минска до Петербурга. Провел 314 тренировок и поучаствовал более чем в 20 соревнованиях. Некоторые листы дневника Сергей показывает на телефоне.

— Не пробовали вести электронный?

— Я в этом слаб, для меня лучше по старинке: записано — значит есть.

План на пятилетку тоже есть. В этом году Сергей освоил 400 метров комплексным плаванием, а в мечтах проплыть 200 метров баттерфляем. «Возрастные категории в плавании как раз меняются раз в пять лет, так что с января перехожу в категорию 55−59 лет. И все — рекорды можно ставить заново».


— Об этом думаете перед тренировками?

— Думаю, как хорошо, что это не хоккей: в плавании все компактно — полотенце и плавки. Спорт бюджетный и действительно всенародный.

Больше, чем спортивный туризм

На первом месте в плавании — здоровье. Только потом соревнования и рекорды: они помогают Сергею поддерживать интерес и не делать тренировки «бледными». Сама же подготовка к заплывам подстегивает и дисциплинирует.

— Первый старт после возвращения в плавание был через месяц в Гродно. Я проплыл 100 метров и после финиша в голове мысль: «Как же тяжело начинать! Зачем мне это нужно?».


Уже через полгода Сергей отправился на Чемпионат Европы по плаванию «Мастерс» в Лондон: там было больше 10 тысяч участников. В своей категории он стал десятым. Позже был на Чемпионате мира в Будапеште — трижды стал призером. Первое время поездки были интересны как спортивный туризм: Англия, Хорватия, Венгрия, Словения, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Украина — все эти страны Сергей посетил благодаря плаванию. Естественно, оплачивает такие соревнования сам участник: еда, дорога, проживание, стартовый взнос.

— Сейчас с путешествиями свободно: есть виза — сел и поехал. Вроде бы путешествие, а вроде бы дело, к которому готовился. Из последних поездок запомнился чемпионат по плаванию в Швеции. Я был у товарища, с которым тренировались еще в 80-е. Из планов — ближайший Чемпионат мира в Южной Корее в августе.

До ветерана еще далеко

Во время заплыва, на котором мы встретились с Сергеем, его несколько раз называют «ветераном» плавания. Он на это внимания не обращает и приводит немного другую трактовку возраста.


— По статистике ВОЗ, 44−60 лет — средний возраст. А как сказал Брюс Уиллис, 50 — это почти как 40, а 60 — это разновидность 50-ти. Так что мне до ветерана еще далековато. В Будапеште на Чемпионате мира, например, была эстафета 360 плюс: каждому участнику было за 90 лет. Вот это пример для подражания и настоящий оптимизм.

По количеству людей, которые подходят поздороваться с Сергеем за руку, видно, что он сам для многих пример. Это касается и семьи: двое младших детей занимаются плаванием.


Несмотря на 58 рекордов Беларуси в категории «Мастерс», которые Сергей установил и обновил за три года, свой статус в плавании он определяет как «любитель».

— Соревнования — это амбиции, и не больше. Но соперник у каждого человека в любом возрасте один — он сам. Встал с дивана и пошел в бассейн — уже победил.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Еще три года назад Сергей не ходил в бассейн, не ставил свои рекорды (сегодня их 58 в соревнованиях в категории «Мастерс»), не был призером Чемпионата мира и не...
 
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