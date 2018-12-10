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Учитель Гаджет. Как научить бабушек и дедушек пользоваться смартфоном?

11.12.2018 15:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Учитель Гаджет. Как научить бабушек и дедушек пользоваться смартфоном?
shutterstock.com

Смартфоны намного функциональнее, чем обычные сотовые телефоны. Пользоваться ими может научиться каждый, в том числе и люди в возрасте. Бабушки и дедушки смогут отправлять текстовые сообщения, фотографии, просматривать веб-страницы, общаться в социальных сетях и т. д. Однако, несмотря на все эти возможности, многие пожилые люди испытывают страх перед таким гаджетом, для них смартфон остается загадкой. Поэтому без вашей помощи они могут не решиться им пользоваться. 

Учитель Гаджет. Как научить бабушек и дедушек пользоваться смартфоном? Сегодня старость наступает позже, а пожилых людей становится все больше

Пробудите интерес

Перед тем как начать процесс обучения, следует понять, готов ли пожилой человек пользоваться смартфоном. 

«Сначала нужно убедиться, есть ли необходимость и желание человека научиться пользоваться смартфоном. Сейчас настолько сместился возраст, что пожилых людей становится все меньше и меньше. И не потому, что продолжительность жизни сокращается, она, наоборот, увеличивается. Все потому, что люди не ощущают себя пожилыми. Они просто перешли в другое паспортное измерение. У таких людей изменилось самочувствие, а главное — изменились перспективы. Старость — это конец перспективы. Если у человека есть желание смотреть в будущее, интересоваться новинками, то его легко будет научить пользоваться смартфоном. Но пожилой ли человек, молодой или ребенок, главное, чтобы в процессе обучения он ощущал выгоду. В хорошем смысле этого слова. Поэтому не нужно сажать бабушек и дедушек и говорить им, что сейчас вы будете их учить, подчеркивая таким образом, что они ничего не знают. Надо делать это доброжелательно, ненавязчиво и постепенно. Например, можно научить пользоваться личным кабинетом Сбербанка. Есть люди, которые получают пенсию, и их карточка привязана к банку. Человеку это будет выгодно, поскольку он не будет лишний раз выходить из дома», — говорит кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.

«Те, у кого есть опыт общения с пожилыми людьми, знают, что эта категория населения полна страхов не потому, что они их сами себе как-то навязали. У нас в обществе, к сожалению, не было привычки заниматься собой, в том числе и заниматься психологически. На самом деле в обучении пожилого человека нет ничего сложного. Нужно только убрать его страхи и превратить все в игру. Нужно вызвать интерес у родственника и показать ту пользу, которую может принести гаджет. Например, показать пожилому человеку, что он может с помощью смартфона заказывать по интернету какие-то вещи, например, лекарства», — говорит психолог Центра развития для взрослых, тренер по развитию и достижению целей Светлана Дьяконова.

Учитель Гаджет. Как научить бабушек и дедушек пользоваться смартфоном?
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Начинайте с простого

Обучать пожилых людей пользоваться смартфоном нужно простым языком, не используя никакой сложной терминологии, которая им может быть незнакома. Объясняя, как все работает, старайтесь придерживаться повседневного языка. Если у пожилого человека появился интерес к обучению, то начать его следует с основных функций, таких, как громкость, ответ на вызов, поиск контактов, отправка СМС и т. д. Покажите родственнику, как увеличить или снизить яркость экрана в «Настройках», закрыть приложения после их использования, как сделать размер текста больше или меньше и т. д.

«Покажите, как работает FaceTime или Skype. Пожилые люди любят общаться, особенно с внуками. Затем сделайте второй шаг и так далее. Не должно быть четкой схемы для всех. Нужно обратить внимание на своего близкого и родного человека и понять, что ему интересно, в какой форме он готов к обучению. Одним достаточно один раз показать, и повторные объяснения уже будут не нужны. На самом деле у многих пожилых людей прекрасное образование, они учились системно мыслить. Если им показать пару операций, они сразу же поймут все. Вам лишь иногда нужно будет подсказать что-то. И не раздражайтесь, когда пожилые родители просят вас научить их пользоваться смартфоном, не забывайте, что они когда-то научили вас есть ложкой», — говорит Полянова. 

Учитель Гаджет. Как научить бабушек и дедушек пользоваться смартфоном?
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Переходите к сложному

После основных функций покажите родственнику, как получать и отправлять электронные письма и фотографии. После этого можно постепенно переходить к освоению каких-то программ. На первых этапах обучения постарайтесь сохранить на смартфоне минимум иконок и приложений, оставьте на экране гаджета именно те программы, которыми ваш родственник будет пользоваться чаще всего. Если учетная запись родственника связана с магазином приложений, то расскажите, в каких случаях за их установку придется заплатить. Также покажите, как включить Wi-Fi, как добавлять Wi-Fi-сеть на свой телефон, чтобы не тратить лишний раз трафик. 

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Повторение пройденного 

Ограничьте обучение до одного часа, а затем дайте время на тренировку. Вам при этом нужно просто наблюдать за тем, что ваш родственник успел запомнить. Помогать ему следует только в том случае, если он вас об этом попросит. Закреплять знания лучше всего путем выполнения поставленных задач. Поэтому каждый раз просите выполнить определенное действие, например, подключиться к интернету (Wi-Fi и пароль), зайти на страницу поисковой системы, отправить электронное письмо и т. д. Чтобы родственник получал удовольствие от выполнения задач, постарайтесь организовать процесс обучения в комфортных условиях. Лучше закрепить знания можно путем изучения онлайн-видео. В интернете есть много роликов, которые подробно объясняют принципы работы смартфона.

 
 
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Пожилые люди вполне могут освоить смартфон, но потрудиться, вероятно, все же придется.
 
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