Учитель Гаджет. Как научить бабушек и дедушек пользоваться смартфоном?

Смартфоны намного функциональнее, чем обычные сотовые телефоны. Пользоваться ими может научиться каждый, в том числе и люди в возрасте. Бабушки и дедушки смогут отправлять текстовые сообщения, фотографии, просматривать веб-страницы, общаться в социальных сетях и т. д. Однако, несмотря на все эти возможности, многие пожилые люди испытывают страх перед таким гаджетом, для них смартфон остается загадкой. Поэтому без вашей помощи они могут не решиться им пользоваться.

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Перед тем как начать процесс обучения, следует понять, готов ли пожилой человек пользоваться смартфоном.

«Сначала нужно убедиться, есть ли необходимость и желание человека научиться пользоваться смартфоном. Сейчас настолько сместился возраст, что пожилых людей становится все меньше и меньше. И не потому, что продолжительность жизни сокращается, она, наоборот, увеличивается. Все потому, что люди не ощущают себя пожилыми. Они просто перешли в другое паспортное измерение. У таких людей изменилось самочувствие, а главное — изменились перспективы. Старость — это конец перспективы. Если у человека есть желание смотреть в будущее, интересоваться новинками, то его легко будет научить пользоваться смартфоном. Но пожилой ли человек, молодой или ребенок, главное, чтобы в процессе обучения он ощущал выгоду. В хорошем смысле этого слова. Поэтому не нужно сажать бабушек и дедушек и говорить им, что сейчас вы будете их учить, подчеркивая таким образом, что они ничего не знают. Надо делать это доброжелательно, ненавязчиво и постепенно. Например, можно научить пользоваться личным кабинетом Сбербанка. Есть люди, которые получают пенсию, и их карточка привязана к банку. Человеку это будет выгодно, поскольку он не будет лишний раз выходить из дома», — говорит кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.

«Те, у кого есть опыт общения с пожилыми людьми, знают, что эта категория населения полна страхов не потому, что они их сами себе как-то навязали. У нас в обществе, к сожалению, не было привычки заниматься собой, в том числе и заниматься психологически. На самом деле в обучении пожилого человека нет ничего сложного. Нужно только убрать его страхи и превратить все в игру. Нужно вызвать интерес у родственника и показать ту пользу, которую может принести гаджет. Например, показать пожилому человеку, что он может с помощью смартфона заказывать по интернету какие-то вещи, например, лекарства», — говорит психолог Центра развития для взрослых, тренер по развитию и достижению целей Светлана Дьяконова.

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Начинайте с простого

Обучать пожилых людей пользоваться смартфоном нужно простым языком, не используя никакой сложной терминологии, которая им может быть незнакома. Объясняя, как все работает, старайтесь придерживаться повседневного языка. Если у пожилого человека появился интерес к обучению, то начать его следует с основных функций, таких, как громкость, ответ на вызов, поиск контактов, отправка СМС и т. д. Покажите родственнику, как увеличить или снизить яркость экрана в «Настройках», закрыть приложения после их использования, как сделать размер текста больше или меньше и т. д.

«Покажите, как работает FaceTime или Skype. Пожилые люди любят общаться, особенно с внуками. Затем сделайте второй шаг и так далее. Не должно быть четкой схемы для всех. Нужно обратить внимание на своего близкого и родного человека и понять, что ему интересно, в какой форме он готов к обучению. Одним достаточно один раз показать, и повторные объяснения уже будут не нужны. На самом деле у многих пожилых людей прекрасное образование, они учились системно мыслить. Если им показать пару операций, они сразу же поймут все. Вам лишь иногда нужно будет подсказать что-то. И не раздражайтесь, когда пожилые родители просят вас научить их пользоваться смартфоном, не забывайте, что они когда-то научили вас есть ложкой», — говорит Полянова.

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Переходите к сложному

После основных функций покажите родственнику, как получать и отправлять электронные письма и фотографии. После этого можно постепенно переходить к освоению каких-то программ. На первых этапах обучения постарайтесь сохранить на смартфоне минимум иконок и приложений, оставьте на экране гаджета именно те программы, которыми ваш родственник будет пользоваться чаще всего. Если учетная запись родственника связана с магазином приложений, то расскажите, в каких случаях за их установку придется заплатить. Также покажите, как включить Wi-Fi, как добавлять Wi-Fi-сеть на свой телефон, чтобы не тратить лишний раз трафик.

Повторение пройденного

Ограничьте обучение до одного часа, а затем дайте время на тренировку. Вам при этом нужно просто наблюдать за тем, что ваш родственник успел запомнить. Помогать ему следует только в том случае, если он вас об этом попросит. Закреплять знания лучше всего путем выполнения поставленных задач. Поэтому каждый раз просите выполнить определенное действие, например, подключиться к интернету (Wi-Fi и пароль), зайти на страницу поисковой системы, отправить электронное письмо и т. д. Чтобы родственник получал удовольствие от выполнения задач, постарайтесь организовать процесс обучения в комфортных условиях. Лучше закрепить знания можно путем изучения онлайн-видео. В интернете есть много роликов, которые подробно объясняют принципы работы смартфона.