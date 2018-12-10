Снова прощайте. Сталлоне пообещал покончить с Рокки

Сильвестр Сталлоне объявил о завершении истории Рокки Бальбоа, самого знаменитого боксера в истории кино. Он выложил в свой официальный Instagram видео, в котором рассказал о дальнейшей судьбе этого персонажа. Ролик был снят, видимо, в последний день работы над второй частью спортивной драмы «Крид», и Сталлоне обратился с импровизированной речью к актерам и членам съемочной группы, выразив благодарность за любовь к его герою. Кроме того, он передал будущее этой франшизы в руки Майкла Б. Джордана, сыгравшего Адониса Крида в двух последних фильмах серии. «А для меня, возможно, это последнее родео», — с грустью сказал актер.

«Я просто хочу поблагодарить всех и каждого во всем мире за то, что вы приняли Рокки в свои сердца и жили с ним более сорока лет. Для меня огромная честь придумать и сыграть этого персонажа. Но, к сожалению, все когда-нибудь заканчивается», — написал Сталлоне в записи в блоге.

Не первое прощание

Сильвестр Сталлоне уже прощался с этим героем. В 2006 году он выпустил «Рокки Бальбоа», шестую часть франшизы, в которой его герой впервые проиграл финальный бой. Так задумывалось по сценарию, в котором легендарный боксер фактически примерял на себя роль тренера. Эту роль он потом с блеском реализовал в «Криде», поскольку оказалось, что вешать перчатки на стену Рокки еще рановато.

Пожалуй, для Сталлоне именно расставание с Рокки является наиболее болезненным решением в его долгой и по большей части успешной карьере. Успех пришел к нему как раз после выхода первого фильма этой серии. И какой успех! Картина, снятая за миллион долларов, собрала в мировом прокате $225 млн, получила десять номинаций на «Оскар» и выиграла три престижнейшие статуэтки: за монтаж, режиссуру и в номинации «Лучший фильм». Сталлоне тоже не остался в стороне: он был номинирован в двух категориях (лучший сценарий и лучший актер), но проиграл оба приза сатире «Телесеть». Для начинающего актера это был серьезный аванс.

Актер и бизнесмен

Вообще Сталлоне показал себя очень хватким бизнесменом. Если он нападал на какую-то потенциально богатую тему, то старался выкачать ее до конца. Так было, например, с Джоном Рэмбо: ветераном Вьетнамской войны, еще одним знаковым персонажем, который целиком и полностью ассоциируется со Сталлоне. Но Рокки Бальбоа, безусловно, был наиболее любимым. За четырнадцать лет было выпущено целых пять фильмов об этом боксере. Разумеется, они были слеплены примерно по одному рецепту, но зрителям нравилось. Советским (и российским, конечно) поклонникам таланта Сталлоне особенно запомнилась четвертая часть, в которой он дрался на ринге в Москве с Иваном Драго из СССР (его сыграл Дольф Лундгрен), чтобы отомстить за смерть своего друга Аполло Крида.



Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки-4». Фото: www.globallookpress.com

Сталлоне отложил Рокки в сторону только после пятого фильма, когда стало ясно, что сборы падают, а очередная серия, в которой этот боксер победит всех, зрителям будет неинтересна. Что любопытно, он не стал доводить дело до кассового провала: «Рокки-5» все же вышел в плюс, заработав $120 млн при 42-миллионном бюджете. Ну а самым прибыльным во всей франшизе оказался как раз четвертый фильм, выручка которого составила $300 млн.

Возвращение к Рокки

Между выходом пятой и шестой части киносериала прошло 16 лет. Что тогда заставило Сталлоне вернуться к этому персонажу, неизвестно, но он, видимо, чутко уловил спрос на оживление старых франшиз. Впрочем, и финансовые показатели этого возвращения оказались весьма приятными на вкус Сталлоне-бизнесмена: $155 млн выручки при $24 млн бюджета. И нет ничего удивительного в том, что чуть позже, в 2008, он вернулся и к образу вьетнамского ветерана в «Рэмбо-4», а в 2010 вообще собрал почти всех главных актеров боевиков 1980-х-2000-х в своих «Неудержимых».

Но образ Рокки явно привлекал Сталлоне сильнее всех других сыгранных им ролей. Правда, когда он анонсировал своего «Крида», и осуждения особого не было: мол, при завоеванном авторитете (только что вышли третьи «Неудержимые», и критики наперебой составляли дрим-каст для четвертых) можно и не такое учудить. А Сталлоне именно что учудил: его Рокки отошел в сторону, стал второстепенным персонажем, а на первый план выдвинулся сын погибшего в четвертом фильме Крида Адонис в исполнении молодого актера Майкла Б. Джордана. Что удивительно, фильм ждал успех (сборы $173 млн), а Сталлоне — еще одна номинация на «Оскар» (все были уверены, что он выиграет) и выигранный «Золотой глобус».

Тот парень с плаката. Что стало с героями боевиков 1980-х? Подробнее

Остался только Рэмбо

Заявление о прощании с ролью Рокки Бальбоа актер сделал вскоре после выхода в американский прокат второй части «Крида» (в России он будет идти в январе). Фильм этот ностальгический, почти как «Неудержимые», но в рамках франшизы: зрителям предлагается снова встретиться с Иваном Драго (Лундгрен) и его женой Людмилой (Бригитта Нильсен), с сыном которых проведет очередной бой Адонис Крид. Теперь будет мстить новое поколение американских боксеров.

Но, похоже, бизнесмен в Сталлоне проснулся в очередной раз: он оживляет один из самых антисоветских сюжетов восьмидесятых в самый разгар борьбы против «русской угрозы» в США. Кроме того, он не делал заявлений, пока не стало ясно, что второй «Крид» как минимум не провалится в прокате: сборы ленты за первую неделю составили $60 млн, и можно не сомневаться, что свой бюджет она окупит. Ну а 72-летний Сталлоне спокойно займется завершением еще одной своей франшизы: в сентябре он приступил к съемкам пятой (и, возможно, заключительной) части «Рэмбо».

Венец безбрачия… 9 голливудских красавиц, которые ни разу не были замужем Подробнее