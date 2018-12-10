|
Подсанкционные груши и шампиньоны не доехали до России
11.12.2018 15:30 — Разное | Ежедневник
фото: customs.gov.by
Белорусские таможенники пресекли ввоз запрещенных к поставке в Россию продуктов.
Мобильная группа оперативной таможни задержала вблизи государственной границы Беларуси и России грузовик SСANIA, перевозивший партию польских груш – 17 тонн. В документах груз был оформлен под видом белорусских светильников. Стоимость подсанкционного товара оценена в 23 тыс. белорусских рублей.
Аналогичное правонарушение выявлено в минувшем месяце. В автомобиле DAF в Россию следовали свежие шампиньоны польского происхождения. В документах перевозчика было обозначено, что в грузовом отсеке перемещается алкоголь. Стоимость шампиньонов составила по предварительной оценке около 63 тыс. белорусских рублей.
Начат административный процесс. Груз изъят. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские таможенники пресекли ввоз запрещенных к поставке в Россию продуктов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)