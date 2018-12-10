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Подсанкционные груши и шампиньоны не доехали до России

11.12.2018 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Подсанкционные груши и шампиньоны не доехали до России

фото: customs.gov.by

Белорусские таможенники пресекли ввоз запрещенных к поставке в Россию продуктов.

Мобильная группа оперативной таможни задержала вблизи государственной границы Беларуси и России грузовик SСANIA, перевозивший партию польских груш – 17 тонн. В документах груз был оформлен под видом белорусских светильников. Стоимость подсанкционного товара оценена в 23 тыс. белорусских рублей. 

Аналогичное правонарушение выявлено в минувшем месяце. В автомобиле DAF в Россию следовали свежие шампиньоны польского происхождения. В документах перевозчика было обозначено, что в грузовом отсеке перемещается алкоголь. Стоимость шампиньонов составила по предварительной оценке около 63 тыс. белорусских рублей.

Начат административный процесс. Груз изъят. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

 
 
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Белорусские таможенники пресекли ввоз запрещенных к поставке в Россию продуктов.
 
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